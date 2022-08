https://sputniknews.lat/20220814/financial-times-tergiverso-las-palabras-del-representante-ruso-en-la-oiea-sobre-zaporiyia-1129385186.html

'Financial Times' tergiversó las palabras del representante ruso en la OIEA sobre Zaporiyia

El medio británico 'Financial Times' distorsionó las palabras del representante ruso en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Mijaíl Uliánov... 14.08.2022, Sputnik Mundo

En una conversación con el medio ruso Izvestia el pasado 12 de agosto, Mijaíl Uliánov dijo, entre otras cosas, que nadie sabe con exactitud cuando el director general de la OIEA, el argentino Rafael Mariano Grossi, viajaría a la central nuclear de Zaporiyia para inspeccionar la situación tras los bombardeos ucranianos. El representante ruso en la organización opinó que "él [Grossi] sería quien marque la fecha" y que a su consideración "quizá sea a finales de agosto o principios de septiembre".Ese mismo día, Financial Times publicó un artículo basándose en las declaraciones de Uliánov. No obstante, el texto del medio británico está titulado como Rusia rechaza pedidos para permitir el acceso a la planta nuclear de Ucrania, citando que "una visita de Grossi no podría tener lugar antes de finales de agosto o principios de septiembre", contrario a lo que el representante ruso en realidad dijo.La central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, se encuentra a las afueras de la ciudad de Energodar. Desde inicios de agosto, las tropas ucranianas han intensificado los ataques sobre la zona. Moscú apunta a las amenazas de seguridad provocadas por los bombardeos ucranianos y llama a EEUU, la UE y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a presionar a Kiev para que se detengan los ataques.El propio Rafael Grossi dijo que intensificará las consultas con Rusia, Ucrania y Naciones Unidas para llevar a cabo una misión a dicha central nuclear. Zaporiyia está lista para recibir a los expertos, aseguró el jefe de la administración prorrusa de la región, Evgueni Balitski.

