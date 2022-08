https://sputniknews.lat/20220814/la-nasa-enviara-microorganismos-al-espacio-para-estudiar-los-efectos-de-la-radiacion--1129379645.html

La NASA enviará microorganismos al espacio para estudiar los efectos de la radiación

La NASA enviará microorganismos al espacio para estudiar los efectos de la radiación

Como parte de la primera etapa de la misión Artemis, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) enviará... 14.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-14T05:28+0000

2022-08-14T05:28+0000

2022-08-14T05:28+0000

ciencia

nasa

espacio

programa lunar artemis

radiación

luna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1128623060_0:239:1296:968_1920x0_80_0_0_ad5494b9df94fc68e199e1baef41a627.png

Artemis I es el nombre de la primera misión no tripulada a la Luna que la agencia espacial de Estados Unidos llevará a cabo en unos cuantos días. El lanzamiento del gigantesco Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la cápsula acoplada Orion está programado para el próximo 29 de agosto, el 2 de septiembre y el 5 de septiembre, según dijo el administrador asociado de la NASA, Jim Free.Orion llevará en su interior a BioSentinel, un satélite del tamaño de una caja de ceral que, una vez en la Luna, lanzará 10 cargas de microorganismos. No es cosa menor. Se trata del primer experimento de biología de larga duración en el espacio profundo, de acuerdo con información de la NASA. El objetivo es descubrir los riesgos reales a la salud por la exposición a la radiación espacial. BioSentinel funciona a través de un "biosensor", o en otras palabras, un laboratorio de biotecnología en miniatura creado para medir cómo las células de levadura vivas responden a la exposición a largo plazo de ondas de radiación espacial."Un conjunto de reserva de tarjetas microfluídicas que contienen muestras de levadura se activará si el satélite se encuentra con la acción de partículas solares, es decir, una tormenta de radiación procedente del Sol que constituye un riesgo especialmente grave para la salud de los futuros exploradores del espacio profundo", señala la agencia estadounidense. Si la misión Artemis I finaliza con éxito, la agencia espacial de Estados Unidos planeará el lanzamiento de Artemis II, una misión que será tripulada, pero los astronautas no saldrán de la nave. Luego se desarrollará Artemis III, viaje que prevé llevar a la Luna a la primera mujer y a la primera persona de origen afroamericano.

https://sputniknews.lat/20220720/la-nasa-regresara-a-la-luna-con-una-mujer-y-una-persona-afroamericana-1128513426.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nasa, espacio, programa lunar artemis, radiación, luna