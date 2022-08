https://sputniknews.lat/20220815/a-donde-va-a-parar-realmente-el-grano-ucraniano--1129412411.html

¿A dónde va a parar realmente el grano ucraniano?

¿A dónde va a parar realmente el grano ucraniano?

Los barcos que transportan el grano ucraniano, que supuestamente iban a resolver el problema del hambre en las regiones más pobres del mundo, se dirigen en... 15.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-15T17:54+0000

2022-08-15T17:54+0000

2022-08-15T17:54+0000

economía

rusia

ucrania

crisis alimentaria

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103681/74/1036817413_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_ae792e3821c586867eb5b3fd9aa7f709.jpg

El Secretario General de la ONU, Antonio Gutteres, informó en mayo de que la población de 43 países estaba amenazada de inanición y que millones de personas en Afganistán, Siria y Yemen se enfrentaban ya a una grave escasez de alimentos. Según la posición de la ONU, el problema se agrava por el conflicto en Ucrania."Ya se están muriendo de hambre y se ven obligados a luchar por la supervivencia. Como siempre, las mujeres y las niñas son las primeras en sufrir, lo que se refleja en el aumento de los índices de trata de personas, matrimonios forzados y otras violaciones", advirtió Guterres.En un intento de resolver esta situación, el pasado 22 de julio Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo que facilita la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania. Los representantes del Gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.No obstante, de los 12 buques que salieron de los puertos ucranianos entre el 1 y el 11 de agosto, solo dos tenían como destino África y Oriente Medio. El primer cargamento, transportado por el granelero Razoni, no llegó a su destino.En estos momentos, dos barcos con productos alimenticios se dirigen a Italia y Grecia, mientras Croacia e Irlanda esperan su envío de grano y aceite e incluso Corea del Sur que compró 65.000 toneladas de maíz. Pero la mayoría de los viajes (hasta tres cargueros) tuvieron como destino Turquía, participante del acuerdo alimentario.En total, de las 375.000 toneladas de alimentos exportados desde Ucrania, los compradores europeos recibieron 217.000.Pero la ONU muestra incoherencias en la información sobre la geografía de los envíos de grano. Si se observan los datos de Tráfico Marítimo el buque Rojen con 13.000 toneladas de maíz a bordo debía ir originalmente al puerto británico Teesport. Sin embargo, tras su salida del puerto ucraniano de Chernomorsk, cambió su ruta y se dirigió al italiano de Rávena. Ahora mismo, este 15 de agosto, está navegando por el mar Adriático. La misma situación ocurrió con el Mustafa Necati, que envió toneladas de aceite de girasol a Croacia en lugar de Italia. Y la Estrella Helena, que fue a Grecia en lugar de dirigirse a China.Numerosos países condenaron la operación militar especial en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligir a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a detener las hostilidades. Las sanciones fueron seguidas de culpas de amenaza del hambre en el mundo. Los políticos occidentales acusaron a Moscú de iniciar una guerra de cereales y de bloquear los puertos ucranianos. Por ejemplo, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, declaró que Rusia es culpable de la creciente amenaza de hambruna masiva en África.Por su parte, la jefa del Senado ruso, Valentina Matvienko, anunció que en Rusia se desarrolla muy bien el sector agroindustrial, que está libre de toda influencia occidental y acumula buenas reservas de alimentos. También destacó que para este 2022 los especialistas pronostican cosechas récord de cereales."Rusia, asimismo, sigue dispuesta a cumplir con todos sus compromisos contractuales, aunque no será fácil hacerlo debido a las sanciones. No obstante, estamos examinando con los países amigos las condiciones logísticas y financieras que debemos crear para salir adelante", apuntó la jefa del Senado ruso.

https://sputniknews.lat/20220601/mito-o-amenaza-real-las-verdaderas-causas-de-la-posible-crisis-alimentaria-1126083635.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, crisis alimentaria, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas