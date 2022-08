https://sputniknews.lat/20220815/corea-del-norte-critica-a-la-onu-por-no-ser-equitativa-y-seguir-las-ordenes-de-eeuu-1129388140.html

Corea del Norte critica a la ONU por no ser equitativa y seguir las órdenes de EEUU

El viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Kim Son-gyong, acusó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de tener a un secretario general que se... 15.08.2022, Sputnik Mundo

Todo comenzó cuando António Guterres, secretario general de la ONU, manifestó su rechazo al programa nuclear norcoreano durante su visita a Seúl, la capital de Corea del Sur, el pasado 12 de agosto. Ante esa situación, Corea del Norte se mostró en desacuerdo por la línea diplomática que adoptó Guterres sobre la llamada "desnuclearización" de Pionyang y pidió a las Naciones Unidas no seguir las órdenes de la Casa Blanca. "La Carta de la ONU especifica claramente que el secretario general de la ONU no debe solicitar ni aceptar órdenes del Gobierno de un país en específico, sino que debe abstenerse de realizar cualquier acto que pueda perjudicar su posición como funcionario internacional que sólo es responsable ante la ONU", observó Son-gyong.El viceministro de Exteriores también consideró que la Desnuclearización Completa, Verificable e Irreversible (CVID, por sus siglas en inglés) es un programa "pregonado por Estados Unidos y sus fuerzas vasallas" que viola la soberanía de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), ya que "exige el desarme unilateral".Corea del Norte asegura que la postura de António Guterres para desarmar las fuerzas nucleares de Pionyang es una "muestra de simpatía por la política hostil contra la República Popular Democrática de Corea de parte de Estados Unidos y sus vasallos".Durante su reunión con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, Guterres dijo que la ONU siempre estará del lado de la estabilidad, la paz y la tranquilidad, por lo cual apoyó a Seúl en sus deseos de anular el programa nuclear del líder Kim Jong-un. El viceministro norcoreano sugirió que António Guterres sigue las indicaciones de Washington en detrimento del régimen y el pueblo de Corea del Norte. "Las recientes observaciones del secretario general de la ONU no pueden ser aceptadas por nosotros, y dejamos claro que no pueden representar la postura imparcial de la comunidad internacional", añadió el funcionario.Estados Unidos y Corea del Sur han intentado entablar negociaciones con Pionyang para desnuclearizar la zona, pero las reuniones y las pláticas permanecen estancadas desde 2019.En julio pasado, el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, dijo que su país está listo para movilizar con rapidez sus fuerzas de disuasión nuclear en cualquier momento y, en caso de que Seúl se decida a asestar un "golpe preventivo" en su contra, serían eliminados el Gobierno y el Ejército de Corea del Sur.Tras esas declaraciones, la ONU se pronunció en contra de cualquier retórica que alentara a un conflicto nuclear que implique el uso de armas letales.

