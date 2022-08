https://sputniknews.lat/20220815/el-rescate-de-los-mineros-en-coahuila-preocupa-al-gobierno-mexicano-1129421256.html

Andrés Manuel López Obrador analizará pedir ayuda internacional para auxiliar a los mineros atrapados desde hace 12 días en el estado norteño.

El 3 de agosto en el estado mexicano de Coahuila (Norte) se inundaron tres pozos y un acceso de la carbonera llamada Pinabete, a 350 metros de un afluente del río Sabinas y a 370 metros la mina Concha Norte.Cinco trabajadores lograron salir, pero 10 permanecen en la mina hasta el momento. Por este motivo, familiares de los mineros exigen mayor celeridad en los trabajos y solicitar apoyo del extranjero.La entrevistada es directora de la organización Familia Pasta de Conchos, representante de víctimas de esa mina que dejó 60 cuerpos sepultados desde 2006 hasta la fecha.La Fiscalía general abrió una investigación sobre la situación, y entre los involucrados figura la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien adjudicó de forma directa dos contratos a la minera Pinabete.Auerbach resaltó que el accidente es un nuevo ejemplo de la falta de controles de seguridad y la corrupción en el sector, marcados por diversas irregularidades a nivel nacional.Por su parte, López Obrador señaló directamente al “periodo neoliberal” como origen de esas falencias."Esta empresa [Pinabete] no tiene manifiesto de impacto ambiental, no todos sus trabajadores están en el seguro social. Creo que no solo se debe llamar a los dueños de la concesión, sino a la gente de CFE que ha entregado estos contratos irregulares durante varios años, lo que hemos denunciado, pero no nos han hecho caso", indicó Auerbach.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo de Sputnik con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgathen, sobre la intención de la compañía "para trabajar con Rusia".Por otra parte, se cumplió un año de la caída de Kabul y del retorno de los talibanes al poder en Afganistán. Realizamos una puesta a punto sobre la situación en el país.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

