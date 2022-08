https://sputniknews.lat/20220815/henry-kissinger-advierte-que-eeuu-esta-al-borde-de-una-guerra-con-china-y-rusia-1129404339.html

Henry Kissinger advierte que EEUU está al borde de una guerra con China y Rusia

"Estamos al borde de una guerra con Rusia y China por temas que parcialmente creamos, sin que tengamos idea de cómo van a terminar o hacia dónde nos van a llevar", comentó el político estadounidense en entrevista para The Wall Street Journal.Para Kissinger, "la actual administración ha tenido problemas para definir una dirección" y se ha vuelto "muy reactivo a la emoción del momento".En este sentido, Henry Kissinger advirtió que se deber ser muy cuidadoso de presionar un conflicto entre China y Taiwán que podría cambiar la estructura básica de la relación que han construido ambos territorios.Por ello, Kissinger hizo un llamado para "no acelerar las tensiones y generar opiniones", ya que "para eso necesitas tener un propósito". El exfuncionario estadounidense considera que actualmente los líderes de EEUU han tenido problemas para separar "sus relaciones personales con el adversario", lo que provoca que los valores de cada país interfieran en las mesas de negociación.Tras la sorpresiva de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán, a principios de agosto, diferentes voces han alertado sobre la posibilidad de que estalle un conflicto armado por parte de China, quien calificó el viaje como una provocación.Por su parte, el Gobierno de Joe Biden insiste en que el viaje no afecta el reconocimiento de la política de una sola China, pues se trató de una decisión personal de Pelosi.Sin embargo, apenas este 14 de agosto una delegación de legisladores de EEUU viajó a Taipéi para tratar temas sobre seguridad regional y comercio.

