La frontera colombo-venezolana "era un cerco político de agresiones militares"

El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, explicó a Telescopio los alcances del restablecimiento de las relaciones con Colombia.

Menos de una semana en el poder le llevó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplir con una de sus principales promesas de campaña. Así empezó a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, deterioradas bajo la administración del mandatario saliente Iván Duque.El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se mostró receptivo a instrumentar el acercamiento y designó al exembajador venezolano en China, Félix Plasencia, como nuevo titular de la Embajada en Colombia.En tanto el país vecino nombró al senador Armando Benedetti como nuevo embajador de Venezuela."Lo que está planteado es retomar el camino de la apertura progresiva y sobre todo de la complementariedad económica. Las economías de Venezuela y Colombia no tienen que estar compitiendo, tienen que complementarse", dijo a Telescopio el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo.Las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia se rompieron cuando, en febrero de 2019, Iván Duque desconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El mandatario brindó su apoyo al opositor Juan Guaidó —autoproclamado presidente interino— y lanzó una campaña de "cerco diplomático" contra Caracas.Según Castillo, Duque "organizó y financió penetración de grupos paramilitares y mercenarios, como la fracasada operación Gedeón (2020), entre otras. Se planificó en Colombia el ataque contra el presidente Maduro en agosto de 2017 con drones, que fracasó también"."Creo que no era solo un cerco diplomático: era un cero político de agresiones militares. Y todo eso se ha derrumbado porque es obvio que en Venezuela existe un Gobierno, que no se puede vivir de la ficción y el presidente Petro está recuperando lo que haría cualquier presidente democrático: buscar el acercamiento y la recuperación de las relaciones comerciales con Venezuela", agregó Castillo.Bogotá y Caracas iniciaron el 7 de agosto un proceso de normalización de relaciones, el cual incluye en la agenda la apertura gradual de la frontera. Estos acuerdos se alcanzaron tras un encuentro entre el canciller venezolano Carlos Faría y su par Álvaro Leyva el 28 de julio, en el estado fronterizo Táchira.Consultado sobre la decisión de un juez argentino de aceptar el pedido de EEUU de incautar el avión venezolano varado en Ezeiza, y sobre la que fue revisado por el FBI, el entrevistado sostuvo que "el tema es analizado y trabajado por la Cancillería venezolana"."No estoy autorizado para dar opiniones, pero puedo contar de las reacciones naturales y justas del pueblo venezolano. Ha habido protestas en las calles, reclamos públicos del presidente y de nuestras autoridades”, señaló.De acuerdo con Castillo, "es una cosa injusta sobre un lawfare, que se suma al bloqueo derivado de una intención política de hacer daño a Venezuela, y que está implementando lamentablemente un tribunal de otro país para hacer eso"."Sabemos que no es el pueblo argentino, sabemos que no es una política de Argentina contra Venezuela, sino que están bajo las presiones terribles de un poder hegemónico en decadencia pero que agrede y usa su poder para dividir y dañar a nuestros pueblos", destacó el viceministro.Castillo se refirió al oro retenido en el Reino Unido y a la crisis internacional derivada de las sanciones de EEUU y la Unión Europea a Moscú por el conflicto en Ucrania.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

