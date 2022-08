https://sputniknews.lat/20220815/ni-los-democratas-estan-seguros-de-apoyar-a-biden-en-su-reeleccion-presidencial-en-2024-1129416251.html

Ni los demócratas están seguros de apoyar a Biden en su reelección presidencial en 2024

Ni los demócratas están seguros de apoyar a Biden en su reelección presidencial en 2024

Legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos se han rehusado a declarar de manera directa su apoyo a una eventual candidatura de reelección del actual... 15.08.2022, Sputnik Mundo

Los parlamentarios Jerry Nadler y Carolyn Maloney, ambos representantes por el estado de Nueva York, han dado respuestas confusas ante una posible campaña de reelección del mandatario estadounidense, de acuerdo con el medio.Nadler, jefe del comité judicial de la Cámara de Representantes, dijo que no podía dar ni un sí ni un no a su posible apoyo a Biden, consultado el 26 de julio."Simplemente diré que los intereses del Partido Demócrata y del país están bien atendidos esperando hasta después de las elecciones intermedias antes de que empecemos a discutir eso", apuntó el legislador.En tanto, la legisladora Carolyn Maloney, consultada el 1 de agosto, consideró directamente que Biden no debería postularse para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos.Ambos testimonios fueron publicados por el New York Times el mismo día, si bien ambos representantes cambiaron en público la orientación de su punto de vista y expresaron respaldo explícito a Biden durante un debate celebrado el 9 de agosto."Él debería ser el candidato demócrata y debería ser reelecto presidente, ha hecho un trabajo magnífico", declaró Nadler.Si bien no ha hecho su anuncio formal, Biden ha dejado claro en varias ocasiones que buscará la reelección presidencial como candidato del Partido Demócrata. También existe información de que algunos militantes del partido preferirían a alguien más para representarlos en el proceso electoral de 2024.En tanto, el Partido Demócrata enfrentará este noviembre elecciones legislativas en un momento en que la aprobación social de Biden ha alcanzado mínimos históricos.La Universidad de Quinnipiac dio a conocer una encuesta nacional que revela que el 71% de la ciudadanía estadounidense no quiere que Biden vuelva a proponerse como candidato.

