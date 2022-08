https://sputniknews.lat/20220815/que-es-un-vladimir-la-nueva-tendencia-de-tiktok-que-confunde-a-millones--video-1129391981.html

¿Qué es "un Vladimir"? La nueva tendencia de TikTok que confunde a millones | Video



"¿Qué es un Vladimir?" es la pregunta que se ha vuelto viral a través de la plataforma de videos TikTok, donde hay miles de videos de usuarios haciendo bromas... 15.08.2022

Sin embargo, contrario a lo que mucha gente piensa, mencionar la palabra "Vladimir" en esta red social china no tiene ninguna relación con Rusia ni con el presidente ruso, Vladímir Putin. En realidad, esta palabra se está usando para hacer alusión a la masturbación y no ser tan explícitos con el contenido que se sube a TikTok, cuyas políticas prohíben el uso de lenguaje o material sexual, o que promueva o normalice la violencia sexual o de seducción de menores.Aunque se desconoce a quién se le ocurrió usar la palabra "Vladimir" para referirse a las costumbres onanistas, el término se ha vuelto común en varios videos de países como Colombia, México y España.La broma proviene de un juego de palabras que riman en español: "¿Qué es un Vladimir? Una paja y a dormir". Es decir, masturbarse antes de quedarse dormido.Hacer esa pregunta a otras personas se ha vuelto algo frecuente entre los usuarios de TikTok. Existen varios videos de hombres y mujeres haciendo esa pregunta, principalmente a sus parejas.Un ejemplo es el de una joven que le pregunta a su novio: "¿Qué es un Vladimir?". El le responde que no sabe. Ella le cuenta que subió una foto suya y alguien en Instagram le dijo: "Me hice un Vladimir con tus fotos". Después el novio le responde enojado y le pregunta quién fue el que le dijo eso, mientras ella insiste en que le explique qué significa la frase.Incluso existen otros videos en los que retan a las mujeres a que le pregunten a sus novios o esposos "¿Qué es un Vladimir?", y posteriormente grabes o compartas su reacción.También hay doctores en la plataforma que explican que "el Vladimir" en realidad sí funciona antes de dormir porque se liberan las hormonas endorfina, oxitocina y serotonina que permiten que el cuerpo se relaje, reduce el estrés y se logra un mejor descanso.

