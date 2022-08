https://sputniknews.lat/20220815/teheran-nadie-puede-culpar-a-iran-por-el-ataque-a-salman-rushdie-1129422613.html

Teherán: "Nadie puede culpar a Irán por el ataque al escritor Salman Rushdie"

Teherán: "Nadie puede culpar a Irán por el ataque al escritor Salman Rushdie"

El Gobierno de Irán aseveró que nadie tiene derecho a responsabilizarlo del ataque al escritor Salman Rushdie en Nueva York. En cambio aseguró que la... 15.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-15T22:49+0000

2022-08-15T22:49+0000

2022-08-15T22:56+0000

internacional

irán

salman rushdie

los versos satánicos

islam

eeuu

🎭 arte y cultura

religión

teherán

literatura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1129422287_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c960edeb3250d88417ccc3e0094c4b5d.jpg

Luego de ser apuñalado en el cuello y el abdomen en público, cuando se preparaba a dar una conferencia en Estados Unidos, Salman Rushdie se recupera en un hospital de lesiones nerviosas en el brazo y heridas en el hígado, además de que podría perder un ojo.Ante esta situación, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, dijo que la libertad de discurso no justifica los insultos del escritor contra la religión, en la primera declaración oficial de Irán desde el atentado, recogida por Reuters."Respecto al ataque a Salman Rushdie, no consideramos a nadie más que a sí mismo y a sus seguidores merecedores de reprobación y condena, nadie tiene el derecho de acusar a Irán en este asunto", agregó Nasser Kanaani.Kanaani agregó que Rushdie se expuso a sí mismo a un reproche popular al insultar las figuras sagradas del islam, una religión practicada por 1.500 millones de personas en el mundo.Un vocero del Gobierno de Reino Unido calificó de ridícula la aseveración de que Rushdie sea responsable del ataque, además de considerar que el acto violento trasciende al novelista para convertirse en una agresión contra la libertad de expresión.El autor británico estadounidense, originario de la India, es considerado un agresor del mundo islámico desde la publicación de su novela Los versos satánicos, originalmente surgida en 1988, y ha vivido bajo amenaza de muerte durante poco más de tres décadas. En 1989, el régimen islámico de Irán emitió una fetua o edicto en la que ofreció más de 3 millones de dólares por la cabeza del autor. La novela es considerada blasfema por algunos practicantes de la religión islámica y el entonces ayatola Ruhollah Jomeiní emitió un decreto islámico que llamaba a asesinar al escritor.El titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró el domingo 14 de agosto que las instituciones iraníes han incitado a la violencia contra Rushdie por generaciones.En 1991, un traductor de la obra al japonés, Hitoshi Igarashi, fue asesinado a puñaladas en un caso que a la fecha no ha sido del todo esclarecido, mientras que ese mismo año un traductor al italiano de Los versos satánicos también sufrió un ataque, así como un editor noruego.Si bien en 1998 el gobierno del presidente Mohammad Jatamí se distanció de la fetua y dijo que había terminado la amenaza a Rushdie, en 2019 el supremo líder Alí Jamenei dijo que el edicto era irrevocable.Rushdie, de 75 años de edad, fue atacado por un joven de 24 años cuando se preparaba para hacer una lectura pública en el oeste del estado de Nueva York, en Estados Unidos.

https://sputniknews.lat/20220812/quien-es-salman-rushdie-el-escritor-apunalado-por-el-que-iran-ofrecia-3-millones-de-dolares--1129343628.html

https://sputniknews.lat/20220813/salman-rushdie-esta-conectado-a-respirador-y-podria-perder-un-ojo-tras-ataque-en-eeuu-1129361121.html

irán

eeuu

teherán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irán, salman rushdie, los versos satánicos, islam, eeuu, 🎭 arte y cultura, religión, teherán, literatura