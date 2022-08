https://sputniknews.lat/20220815/toneladas-de-limones-se-pudren-en-argentina-por-decision-de-la-union-europea-1129415676.html

Toneladas de limones se pudren en Argentina por decisión de la Unión Europea

El sector citrícola argentino no solo enfrenta la finalización anticipada de las exportaciones por parte de la Unión Europea (UE), uno de los principales destinos de los limones argentinos, sino que también sufre las consecuencias de las sanciones a Rusia por el conflicto con Ucrania, algo que se ve plasmado en el aumento de los combustibles y los elevados costos logísticos.Además, al intentar volcar la producción al consumo interno, los productores se enfrentaron con un bajo precio consecuente de la sobreoferta, por lo que frente a la nula ganancia prevista en este escenario, toneladas de limones permanecerán en sus correspondientes plantas hasta pudrirse.De acuerdo al periódico argentino El DiarioAr, la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) reúne el 95,6% de la producción de limones a nivel nacional, producida mayoritariamente en Tucumán, aunque con presencia también en Salta y Jujuy.La actividad no solo es un fuerte motor productivo de Tucumán, donde la mitad de las divisas son producto de las exportaciones, sino a nivel nacional. En 2021 las exportaciones de cítricos aumentaron 20% respecto al año anterior y registraron una facturación que rondaba los 600 millones de dólares.Pese a las grandes expectativas para este año, en el que se apostaba por un aumento del 15% de la producción en comparación con 2021 —alcanzando unas 2,2 millones de toneladas de limones—, los citricultores se vieron obligados a tomar algunas medidas que consideran "drásticas".Ese fue el caso del productor salteño Edgardo Tanco, que trabaja en la zona de Pichanal (noreste de la provincia), resolvió dejar pudrir sus 14 hectáreas de limones, que constituían una producción de 280 toneladas.El productor, que lleva adelante una empresa familiar, comentó a medios argentinos que no pudo comercializar por falta de precio ante la gran saturación del mercado interno por la absorción de la fruta destinada a las exportaciones.Tanco, afirmó que es la primera oportunidad que debe tomar una decisión de estas características. En un primer momento pensó en donar la fruta, pero eso le requería hacerse cargo del salario de los cosechadores (tarea por la que un maquinista cobra entre 1.500 y 2.000 dólares) y del traslado, algo con lo que no podía comprometerse.Asimismo, permitir que otras personas realicen la tarea de forma honoria podría traerle complicaciones legales.En ese sentido, y al igual que otros productores de la región, no tuvo otra alternativa que dejar las frutas a su suerte y esperar que la próxima cosecha se dé en mejores circunstancias.La situación del sector afecta a 40.000 cosecheros, que quedarán desocupados antes de lo previsto, según advierten representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), gremio que ya inició gestiones con el Gobierno para la aplicación del plan interzafra de forma anticipada —que se aplica usualmente desde noviembre y durante cuatro meses— y solicitó aumento del monto de los beneficios.

