¿Cómo las disputas entre mineros, policías y narcotraficantes afectan la Amazonia?

¿Cómo las disputas entre mineros, policías y narcotraficantes afectan la Amazonia?

Las medidas del Gobierno federal de Brasil contribuyeron al aumento de las disputas entre mineros, policías y narcotraficantes involucrados en la explotación... 16.08.2022, Sputnik Mundo

Entre el 6 y 7 de agosto cuatro mineros brasileños y un venezolano fueron ejecutados en la frontera de los dos países. Las víctimas fueron abandonadas en una zona desierta de la ciudad de Irasema, a 93 kilómetros de la capital del estado, Roraima. Imágenes tomadas por mineros de la región muestran un helicóptero vinculado a los mineros ilegales que despega de territorio venezolano y llega a territorio brasileño.Antonio Eduardo Cerqueira, secretario ejecutivo del CIMI afirmó que las actividades mineras ilegales influyeron en toda la región amazónica. Además de las comunidades indígenas, cada vez más afectadas, afirma que los propios mineros ponen en peligro su propia vida debido a las disputas entre grupos, incluidos los dirigidos por narcotraficantes.El experto afirmó que no hay pruebas de una supuesta represión de las actividades mineras ilegales que se extienden desde Brasil hasta Venezuela y Perú.La minería ilegal se está extendiendo por toda la región amazónica, explicó por su parte, Afonso M. das Chagas, voluntario de la Comisión de Tierras Pastorales de Rondonia (CPT/RO) y profesor de la Universidad Federal de Rondonia (Unir). En su opinión, puede decirse que antes había un cierto tipo de control, basado sobre todo en las denuncias de las organizaciones no gubernamentales."Hoy, los que denuncian son represaliados, perseguidos y silenciados. Además de este hecho, existe un consorcio de actividades ilegales entre la minería, la tala y el tráfico de madera, y la apropiación indebida de tierras públicas y áreas protegidas. En las regiones fronterizas, a este conjunto de actividades ilegales se añade el tráfico de drogas y de armas, que a menudo tiene lugar sin ninguna represión ni control estatal".Para el miembro del Consejo Indígena Misionero (CIMI), organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la situación demuestra no solo la irresponsabilidad y la pérdida de control sobre la región, sino también la falta de supervisión gubernamental para ayudar a promover estas actividades."El caso se debe a que el Gobierno tiene más incentivos. Según la propia asociación de mineros, hay más de 30.000 mineros en la región. Así, su número ha aumentado considerablemente", advirtió Antonio Eduardo Cerqueira.Según el especialista, "no hubo participación indígena en las muertes". Cree que las muertes son el resultado de las disputas entre diferentes segmentos de la minería ilegal, precisamente en tierras indígenas.Según la investigación del Instituto Médico Legal (IML) de Boa Vista, la causa de la muerte de los mineros fueron "los proyectiles disparados por armas de fuego".Al analizar el crimen, Cerqueira concluyó que "los cuerpos fueron descubiertos por indígenas acechados por un exceso de mineros" en la frontera de Brasil con Venezuela y con Perú, en medio de la acción de los narcotraficantes.Afonso M. das Chagas también está de acuerdo: según él, la situación está relacionada con "esta lógica depredadora que se ha implantado en la Amazonia desde 2018". Citando el "desmantelamiento y desguace de las acciones de control institucional", permitieron la intensificación y el avance de las prácticas depredadoras, ya que "incluso en tierras indígenas con registros de indios aislados, hay solicitudes de minería en la Agencia Nacional de Minería".

