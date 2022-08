https://sputniknews.lat/20220816/desastre-sismico-en-la-costa-central-de-peru-algo-inevitable-1129452119.html

Desastre sísmico en la costa central de Perú: algo inevitable

Desastre sísmico en la costa central de Perú: algo inevitable

LIMA (Sputnik) — Esta semana se conmemoraron 15 años del terremoto de magnitud 8 que castigó la ciudad de Pisco, ubicada en el departamento peruano de Ica... 16.08.2022, Sputnik Mundo

El terremoto de Pisco causó unas 600 muertes, y es considerado el más terrible que sufrió el país este siglo. En estos días volvió una pregunta que se repite de tanto en tanto: ¿cuándo ocurrirá el próximo gran sismo en la costa central, en especial en Lima, la ciudad más poblada con cerca de 11 millones de habitantes?Tierra quietaEn cuanto a la costa central de Perú, conformada por los departamentos de Lima, Ica y Áncash, el IGP ha advertido que, tras diversas investigaciones, se concluyó que en dicha zona existe "un acoplamiento de placas máximo, es decir, un área que viene acumulando fuerza y cuya liberación de energía podría generar un sismo de gran magnitud".Esto quiere decir que en la costa central, que incluye los territorios submarinos, las placas tectónicas se están mayormente quietas desde hace siglos, algo que se conoce como "silencio sísmico" y cuya consecuencia inevitable - pues los sismos son cíclicos — es que esa zona va a registrar un desastre a futuro, en particular en Lima, tarde o temprano, pero pasará.Los habitantes de la capital peruana tienen en mente que en su ciudad un terremoto, que es un término coloquial y no científico para referirse a un sismo muy fuerte, no ocurre desde 1974.Sin embargo, el presidente ejecutivo del IGP, cuando habla de un sismo grave en Lima, no se refiere al de 1974 que causó 254 muertes, sino al de 1746, un sismo que, por los registros históricos, fue de grado 9 y causó la muerte de cerca de 20.000 personas, un tercio para la capital que, en ese entonces, tenía una población de aproximadamente 60.000 habitantes.Alerta fatalEl de 1746 es considerado el más fuerte de la historia peruana — hubo otro similar en Arica en 1868, pero esa ciudad pasó a ser parte de Chile luego de la derrota en la Guerra del Pacífico (1879-1884).Si bien actualmente el Instituto Nacional de Defensa Civil se encuentra implementando el Sistema de Alerta Temprana empleando telefonía celular y con 106 estaciones de monitoreo ubicadas a lo largo de la costa, expertos han advertido que esto podría aminorar el eventual castigo de un sismo en localidades menores, pero en el caso de Lima el panorama es sombrío.El motivo principal es que la capital es una urbe que ha crecido sin mayor planificación urbana y con casi nula fiscalización sobre las estructuras antisísmicas de sus viviendas y edificios, por lo que un sismo de magnitud 9 como el de 1746 sería inevitablemente catastrófico.Como se dijo, no es posible determinar la fecha de un sismo, grande o pequeño, pero la costa central de Perú lleva mucho tiempo acumulando energía telúrica y es inevitable que esta vaya a liberarse, quizá pronto por los años en los que la tierra ha permanecido quieta.

