Los españoles desaprueban propuesta de bloquear acceso de turistas rusos a la UE

MOSCÚ (Sputnik) — La propuesta de cancelar el visado a los turistas rusos a la Unión Europea, como plantean los países que comparten frontera terrestre con la... 16.08.2022

Hace una semana Estonia anunció que endurecerá las medidas para aprobar los visados a los ciudadanos rusos, sumándose a la medida que aplica Lituania desde marzo, país que solo aprueba su ingreso al Espacio Schengen por medidas humanitarias.Para Xavier Ibero, de 22 años, este tipo de medidas conducen a discriminar a la población rusa."Es una forma de discriminar a los ciudadanos rusos, a la gente que está viajando, y no a los que realmente están detrás de esto, al final van a pagar los ciudadanos y es absurdo, porque ellos no lo pueden parar, y si van a aplicar medidas deben buscarse algunas que no afecten a los ciudadanos como está pasando ahora con las sanciones", informó.Por su parte, Pedro de 72 años, residente de Madrid, quien prefirió no dar su apellido, consideró que la medida afectará a ciudadanos que carecen de alguna responsabilidad por el conflicto entre Rusia y Ucrania.Por su parte, la Comisión Europea ha recordado que la competencia para decidir sobre la emisión de visados turísticos es de cada Estado miembro.Previo al comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania, el pasado 24 de febrero, los ciudadanos rusos tramitaban el visado simplificado en los consulados europeos de su ciudad.Tras la suspensión de la ruta aérea directa entre Rusia y Europa, los turistas de ese país optaron por usar las carreteras para llegar a las naciones vecinas y tramitar visados para sus actividades turísticas.Sin embargo, incluso esta posibilidad podría verse limitada a finales del mes de agosto cuando los dirigentes de la Unión Europea se reunirán en Praga.

