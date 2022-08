https://sputniknews.lat/20220816/grupo-de-puebla-trabaja-con-estados-para-que-celac-sea-principal-mecanismo-de-integracion-1129454090.html

Grupo de Puebla trabaja con estados para que CELAC sea principal mecanismo de integración

MONTEVIDEO (Sputnik) — El foro político y académico de la izquierda latinoamericana Grupo de Puebla está trabajando con gobiernos progresistas para que la... 16.08.2022, Sputnik Mundo

américa latina

celac

grupo de puebla

Explicó que el Grupo de Puebla y los gobiernos progresistas, como Colombia, Chile, Honduras, México y Argentina, pretenden que la CELAC sea "el espacio de convergencia de la Comunidad Andina [CAN], el Mercado Común del Sur [Mercosur], la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América [ALBA], Alianza del Pacífico, entre otros".Fuentes de la cancillería de Argentina dijeron el lunes a la Agencia Spuntik que el presidente Alberto Fernández buscará impulsar la institucionalización de la CELAC durante el seminario "Unidad en la Diversidad" sobre la integración de América Latina y el Caribe que se realizará este jueves en Buenos Aires.El evento contará con la presencia de Samper, uno de los fundadores del Grupo de Puebla.En los últimos meses, algunos analistas han señalado que la CELAC es vista por los gobiernos progresistas de la región como un "espacio prometedor" para afianzar la integración de América Latina "sin la tutela de EEUU".El 6 de agosto, el Grupo de Puebla presentó una propuesta de integración regional a Fernández, anunció Samper en diálogo con esta agencia.InstitucionalizaciónEl objetivo de Argentina en el seminario de este 18 de agosto es impulsar el rol de la CELAC en la integración de la región.Según un punteo de los temas más importantes que tratará Fernández en el seminario, al que accedió la Agencia Sputnik, el presidente argentino cree que es necesario hablar con todos los países para que la CELAC "tenga más músculo".Fernández pedirá que la CELAC tenga "mayor peso institucional, pero esto no significa confrontar con otros organismos como puede ser la OEA [Organización de los Estados Americanos]", se señala el punteo."La propuesta de institucionalizar CELAC pretende aprovechar el interés de gobiernos progresistas por profundizar la integración, y entre estos está [Gustavo] Petro [Colombia] pero no es el único. Aparecen también [Xiomara] Castro de Honduras, [Luis] Arce [Bolivia], [Gabriel] Boric [Chile], AMLO y es posible que Lula. La idea es reforzar la CELAC aprovechando el interés de estos gobiernos por relanzar ese espacio", explicó Jaramillo.Institucionalizar CELAC es darle un marco de trabajo más permanente para que no dependa de los "polos ideológicos", indicó Jaramillo.Sostuvo que ante la "parálisis" de la OEA, se necesita que la CELAC recupere espacios para tratar el tema ambiental, migratorio y fortalecer la proyección extra regional de América Latina.El seminario del 18 de agosto contará con la participación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley y los expresidentes Lula Da Silva (Brasil, 2003-2011), José Mujica (Uruguay, 2010-2015), José Luis Rodríguez Zapatero (España, 2004-2011), Ernesto Samper (Colombia, 1994-1998) y Vinicio Cerezo (Guatemala, 1986-1991).El evento tendrá tres paneles en los que se abordarán las diversidades y consensos para la integración, la región como zona de paz, la integración económica y política en un sistema internacional de crisis y el rol de los organismos multilaterales, la sociedad civil y la academia.Este seminario busca ser una "instancia preparatoria" a la reunión presencial de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea que se realizará el 27 de octubre, también en Buenos Aires.El Grupo de Puebla tiene entre sus integrantes más destacados a los exmandatarios Mujica, Samper, Evo Morales (Bolivia, 2006-2019), Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016), Da Silva, Fernando Lugo (Paraguay, 2008-2012), Manuel Zelaya (Honduras, 2006-2009), Martín Torrijos (Panamá, 2004-2009) y Rodríguez Zapatero, así como los actuales mandatarios Luis Arce, de Bolivia, y Fernández de Argentina.

