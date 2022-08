Grupos criminales mexicanos, colombianos y brasileños disparan violencia en Ecuador

"No se está entendiendo la magnitud que poseen estos grupos, que podrían sonar locales pero que no lo son, y que tienen formación de grupos que tienen un tremendo peso delictivo a nivel internacional. También hay competencias locales por territorio, por poder, por rutas, da a entender que esto no se puede plantear desde una óptica local, es internacional y requiere una visión más allá de lo que puede suceder en cada uno de los países", reflexionó Cabrera.