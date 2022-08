https://sputniknews.lat/20220816/la-nueva-estrategia-de-pedro-castillo-ante-un-peru-igual-de-indiferente-1129446003.html

La nueva estrategia de Pedro Castillo ante un Perú igual de 'indiferente'

La nueva estrategia de Pedro Castillo ante un Perú igual de 'indiferente'

Acosado por denuncias, el presidente de Perú, Pedro Castillo, busca el respaldo de sectores populares del interior del país, mientras apunta contra la... 16.08.2022

En medio de denuncias de corrupción y una desaprobación que supera el 60% de acuerdo a las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Gobierno de Pedro Castillo ha mostrado una mayor cercanía con los sectores populares y busca atender las necesidades de los peruanos escuchando sus peticiones.Para Godoy, es evidente la estrategia del mandatario pero no necesariamente está vinculada a un intento de subir en las encuestas.Según Godoy, muchas de las acusaciones de corrupción "son vistas por un sector de la ciudadanía como un intento de la oposición" de manchar al Gobierno, tal como sucedió con las acusaciones de fraude electoral en 2021 que fueron finalmente desmentidas por Fiscalía.En este contexto, solo en agosto el presidente mantuvo encuentros con miembros de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA), dirigentes de rondas campesinas del país, con bases sociales regionales y con veteranos de las Fuerzas Armadas.Además, se reunió con los peruanos del distrito de Margos (provincia de Huánuco, al centro del país) y con la población de la ciudad de Sechura (en la región de Piura, al norte del país).A través de su cuenta de Twitter, manifestó su compromiso con las organizaciones sociales, sindicales y populares del país a quienes se refirió como "voceros del pueblo" y anunció que en las próximas semanas recorrerá, junto a su Gabinete Ministerial, las zonas periféricas de Lima Metropolitana y el Callao.Castillo también adelantó que su gobierno buscará una "verdadera revolución educativa" con la ejecución de iniciativas que permitan el ingreso libre a las universidades y se apueste por la formación de las juventudes del país.Otros de los puntos que tendrán prioridad de acuerdo al mandatario serán la alimentación, la salud y la vivienda.Un clima social impasiblePerú tiene un escenario particular que sorprende en la región: desde el comienzo de su mandato en julio de 2021, el Ejecutivo ha realizado cinco cambios en el Gabinete Ministerial, ha atravesado dos procesos de vacancia y actualmente afronta seis investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción.El primer año del mandato presidencial estuvo caracterizado por duras críticas a las designaciones de las autoridades del Gobierno, las que han sido cuestionadas por su idoneidad e incluso antecedentes judiciales.Este escenario de grandes tensiones ha conducido a un fortalecimiento del Congreso en detrimento del Ejecutivo, de acuerdo a diversos especialistas.El clima social que se vive en el país también es bastante particular. El 11 de agosto, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, incentivó a los peruanos a manifestarse en Lima en apoyo al presidente y contra el Congreso para "arrodillar a los golpistas" y exigir una Constitución que no beneficie únicamente a "un sector del poder económico".Para la oposición en el Congreso, las palabras de Torres fueron tildadas como "un intento de quebrantar el orden democrático", de acuerdo a una declaración de la legisladora y presidenta del legislativo Lady Camones.Las declaraciones de Torres se dieron luego del operativo en el Palacio de Gobierno para la detención de Yenifer Paredes, cuñada del mandatario y a quién Castillo crió como su hija, quien se encuentra privada de libertad por un presunto delito de tráfico de influencias por contratos de obras direccionados en la ciudad de Cajamarca, supuestamente lideradas por el Ejecutivo.Según Godoy, los peruanos ven este hecho con "cierto grado de indiferencia"."Ya hemos visto expresidentes desfilar a prisión, expresidentes suicidarse antes de ir a prisión, digamos que eso es parte de lo que podríamos llamar una cierta normalidad peruana", sostuvo.Esta detención, si bien "tiene un impacto para el entorno más cercano del presidente y en el Gobierno, en realidad, a la gente común y corriente es como que le da lo mismo porque ya ha visto mucho de esto en los últimos cinco años, no es algo a lo cual sea ajeno", manifestó el analista.Para Godoy, si bien aún hay sectores que apoyan los señalamientos de Castillo a la oposición, otros "han tomado distancia y consideran que el presidente de la república tiene que someterse a las investigaciones de los casos". Eso no quita, sin embargo, que el Ministerio Público peruano mantenga "muchos problemas en torno a su credibilidad en algunas materias", apuntó.

