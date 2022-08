https://sputniknews.lat/20220816/la-retirada-de-biden-en-afganistan-fue-un-desastre-todo-esto-fue-lo-que-perdio-eeuu-1129424755.html

La retirada de Biden en Afganistán fue un desastre: todo esto fue lo que perdió EEUU

Un año ha pasado desde que el Gobierno de Joe Biden ordenó el retiro de tropas provenientes de Estados Unidos, que intervinieron en tierras afganas

En agosto de 2021, Biden dio uno de los anuncios más polémicos de su mandato: Estados Unidos se retiraría de Afganistán tras 20 años seguidos de acciones militares. El compromiso ya había sido firmado por Donald Trump años atrás. Pero el problema, como tal, no fue la retirada, sino la forma en cómo se hizo: precipitada, visceral y poco estratégica. "Uno de los errores de mayor calado de Joe Biden", observa en entrevista con Sputnik Fausto Pretelin, internacionalista y exinvestigador en el departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). La retirada estadounidense, que se realizó en sólo 15 días, dio pie a que los talibanes tomaran el poder de Afganistán nuevamente e incluso provocaran la huida del expresidente Ashraf Ghani, dejando a la sociedad afgana en manos de un grupo que es considerado terrorista por varios países y organismos internacionales. Y es que, a un año de aquella decisión, la nación de mayoría islámica se encuentra sumida en una profunda crisis económica, política y social que parece ser un callejón sin salida. El costo de una guerra fallidaEl costo total por la guerra en Afganistán ascendió a más de 2,26 billones de dólares, una cifra superior a la suma de las fortunas de Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates y los 30 multimillonarios más ricos de Estados Unidos, según revela un estudio del Proyecto de Costos de la Guerra de la Universidad de Brown.Esto quiere decir que, a lo largo de 20 años, el país norteamericano erogó un promedio de 300 millones des de dólares por día o 50.000 dólares por cada una de las 40 millones de personas que viven en Afganistán.La cifra incluye los 800.000 millones de dólares que se invirtieron para equipo de combate aéreo, así como 85.000 millones para el entrenamiento del ejército afgano y los 750 millones de dólares correspondientes a la nómina de esta milicia.A esto falta sumar los intereses generados por la deuda que adquirió Estados Unidos para financiar la guerra. La Universidad de Brown estima que, hasta el momento, Washington sólo ha pagado 500.000 millones de dólares por concepto de intereses —ya incluidos en los 2,26 billones de dólares—, pero para 2050 el costo total sólo por este concepto podría ascender a 6,5 billones de dólares, es decir, 20.000 dólares para cada uno de los ciudadanos estadounidenses.De hecho, si se toman en cuenta más conflictos y zonas geopolíticas en conflicto, no sólo el caso afgano, el costo global de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo asciende a 8 billones de dólares y 900.000 muertes, según otro informe de Costos de la Guerra de la Universidad de Brown.Los costos humanitarios tampoco fueron menores. El mismo Joe Biden ha reconocido que, en dos décadas de intervención militar en tierras afganas, murieron 2.500 soldados estadounidenses, 4.000 contratistas civiles y cerca de 20.000 víctimas civiles."Esta decisión sobre Afganistán no es sólo sobre Afganistán. Se trata de poner fin a una era de grandes operaciones militares para reestructurar a otros países", afirmó el presidente de Estados Unidos el 1 de septiembre de 2021, horas después de la retirada total de las tropas norteamericanas, que fue ampliamente criticada por la comunidad internacional debido a la inestabilidad social, económica y política en que quedó el país asiático, a merced de los talibanes. Seis meses después, en marzo de 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que "la economía afgana está en pleno colapso" con más del 80% de la población endeudada y el 95% de los ciudadanos en problemas serios de seguridad alimentaria. "Algunas personas han de recurrir a medidas desperadas como vender a sus hijos o partes de su cuerpo para comprar alimentos", alertó la ONU, cuyos cálculos arrojaron que se necesitan, como mínimo, 4.400 millones de dólares para que Afganistán se recupera de la crisis.

