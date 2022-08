https://sputniknews.lat/20220816/la-vida-de-la-hija-rebelde-de-fidel-castro-sera-llevada-al-cine-1129427086.html

La vida de la hija rebelde de Fidel Castro será llevada al cine

El cineasta español Miguel Bardem prepara una película sobre la vida de una hija del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, de nombre Alina Fernández... 16.08.2022, Sputnik Mundo

Conocida como la hija rebelde de Fidel Castro, esta mujer es el motivo principal de Alina de Cuba, una nueva producción cinematográfica que tendrá locaciones en las ciudades de Bogotá y Cartagena, en Colombia.Debido a que la película no podrá ser rodada en Cuba, los productores determinaron que las locaciones colombianas y su arquitectura colonial podrían recrear los paisajes de La Habana y la llamada Era de Castro, quien encabezó la revolución armada que puso fin al régimen de Fulgencio Batista a partir del 1 de enero de 1959.El actor de Hollywood, James Franco, representará a Fidel Castro en la cinta, mientras que la actriz Ana Villafañe, de madre cubana y padre salvadoreño, representa a Alina Fernández, y Mía Maestro a su madre, Naty Revuelta.La obra cinematográfica es producida por Mankind Entertainment, firma radicada en Austin, Texas, y Maven Screen Media, con sede en Nueva York, y busca seguir la vida de Alina, quien nació de una relación extramarital entre Revuelta y Castro.Con guion del escritor de Diarios de motocicleta, película sobre los recorridos de juventud de Ernesto Che Guevara por América Latina, José Rivera, y del dramaturgo cubanoestadounidense Nilo Cruz, la película se alimentó del libro testimonial Alina: Memorias de la hija rebelde de Fidel Castro, publicado en 1997, aunque Fernández Revuelta apunta que la cinta tiene un argumento independiente."El libro es una de las fuentes del guion, pero esta no es una película sobre el libro, he hablado con el director por horas pero los guionistas y realizadores han tenido total independencia para crear", describió la hija de Castro.La cinta, dijo, será un trabajo cuidado y fidedigno sobre la realidad cubana.La agenda de producción perfila tener lista la película para finales de 2022 o inicios de 2023.

