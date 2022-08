https://sputniknews.lat/20220816/putin-define-prioridades-en-x-conferencia-de-moscu-sobre-seguridad-internacional-1129451059.html

Putin define prioridades en X Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional

Putin y Shoigú dan a conocer el enfoque de Rusia hacia los problemas de la actualidad, la segunda jornada del foro Army 2022, demandan a la CIA por el presunto... 16.08.2022

El presidente Vladimir Putin y el ministro de Defensa Serguéi Shoigú dan a conocer el enfoque de Rusia hacia los problemas de la actualidad al intervenir en la X Conferencia sobre Seguridad InternacionalAltos cargos mlitares, políticos y expertos –más de 700 personas– de unos 70 países, entre ellos 35 ministros de Defensa, asistieron este martes 16 de agosto a la X Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional organizada por la cartera castrense de Rusia.En el marco de la Conferencia de Moscú, sus delagados tenían previsto abordar los temas relacionados con la estabilidad regional y global, así como con la seguridad en Asia, África, Oriente Medio, América Latina y Europa.Prácticamente todos estos temas abordó en forma resumida en su discurso inaugural por videconferencia el presidente de Rusia, Vladímir Putin.El mandatario afirmó, en particular, que Estados Unidos está tratando de prolongar el conflicto en Ucrania, a la vez que alimenta el potencial de conflicto en otras regiones del mundo, con el fin de "mantener su hegemonía".En el marco del foro internacional técnico-militar Army 2022, Rusia firmó contratos de Estado por un monto de 8.150 millones de dólaresEl foro internacional técnico-militar Army (Ejército) 2022, que del 15 al 21 de agosto acoge el parque Patriot, en las afueras de Moscú, no solo permite conocer lo mejor de la industria de defensa de Rusia y otros países, sino que también es una plataforma idónea para convertir las ganas de cooperar en acuerdos concretos.Muestra de ello es la segunda jornada del evento durante la cual se firmaron este martes 7 y se entregaron 29 contratos de Estado a empresas del sector de defensa de Rusia por un monto superior a los 500.000 millones de rublos (8.150 millones de dólares), comunicó el viceministro de Defensa ruso Alexéi Krivoruchko."La firma de ese paquete de contratos será una importante etapa en la realización del programa nacional de armamento", afirmó.Ucrania da 'lecciones de democracia' a América LatinaDespués de que el Mercosur rechazara permitir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, convertir su cumbre en un circo propagandístico, impidiendo que pudiera hacer una intervención, el régimen de Kiev no deja sus intentos de obligar a Latinoamérica a posicionarse en contra de Rusia.Una tarea a la que se dedican personajes como Ruslán Spirin, representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania para Asuntos de América Latina y el Caribe.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

