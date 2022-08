Un nuevo ataque incendiario en el sur de Chile dejó maquinaria forestal destruida

https://sputniknews.lat/20220816/un-nuevo-ataque-incendiario-en-el-sur-de-chile-dejo-maquinaria-forestal-destruida-1129440991.html

SANTIAGO (Sputnik) — Un nuevo ataque incendiario se registró en la provincia de Arauco, en el sur de Chile, dejando un saldo de 14 vehículos destruidos al... 16.08.2022, Sputnik Mundo

Según los primeros antecedentes recogidos, en el hecho habrían estado involucrados al menos diez personas encapuchadas, quienes ingresaron a una compañía privada del rubro forestal saltando un cerco.El ataque destruyó tres camiones, cinco máquinas forestales, cinco furgones y un automóvil particular, sin dejar personas lesionadas.Hasta el lugar llegaron voluntarios de Bomberos, quienes lograron controlar rápidamente el siniestro, seguidos por funcionarios de Carabineros y de la Fiscalía para iniciar las indagaciones correspondientes y poder identificar a los responsables.Desde hace décadas se vienen registrando en el sur de Chile, específicamente en las regiones de La Araucanía y el Biobío, ataques incendiarios y armados contra empresas forestales, empresas de áridos e iglesias.Estos hechos de violencia han sido vinculados por algunos sectores políticos a la histórica demanda territorial del pueblo indígena mapuche, pero esas denuncias no han sido ratificadas por la justicia.A pesar de que, durante su candidatura, el presidente Gabriel Boric aseguró que no recurriría a la militarización para solucionar el conflicto, el 17 de mayo optó por aplicar la medida y desde entonces ha solicitado continuamente el permiso del Congreso para poder extenderla.

