https://sputniknews.lat/20220816/una-ingeniera-de-la-nueva-estacion-espacial-rusa-cuenta-en-que-se-diferencia-esta-de-la-eei--fotos-1129444014.html

Una ingeniera de la nueva estación espacial rusa cuenta en qué se diferencia esta de la EEI | Fotos

Una ingeniera de la nueva estación espacial rusa cuenta en qué se diferencia esta de la EEI | Fotos

Roscosmos presentó por primera vez al público una maqueta de la nueva Estación Orbital Rusa (ROSS) en el Foro Internacional Técnico Militar Army 2022. La... 16.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-16T15:09+0000

2022-08-16T15:09+0000

2022-08-16T15:09+0000

tecnología

🚀 conquista espacial

estación orbital

estación espacial internacional (eei)

💬 entrevistas

rusia

foro internacional técnico militar army

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1129442737_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_eedfccad6059e531c3e5b82f6c093a91.jpg

Una de las particularidades más destacadas de la ROSS en comparación con la Estación Espacial Internacional (EEI) es la órbita en la que se encontrará. Esto le dará todo un abanico de posibilidades. Entre ellas, estará la capacidad de monitorear mejor el planeta y sobrevolar lugares que antes eran inaccesibles.Según Sídorova, se espera que la ROSS esté operativa para cuando Rusia abandone la EEI. Actualmente, la Corporación de Cohetes y Espacio Energía está desarrollando un diseño preliminar de la estación para Roscosmos.Sídorova comentó que el primer diseño preliminar de la estación se ha completado: se ha determinado la elección de la inclinación de la órbita y la altitud. El siguiente paso será crear los diseños preliminares de todos sus módulos por separado. Estos se desplegarán en dos etapas.El diseño, según los representantes del estand de Energía en el Army 2022, se lleva a cabo en paralelo a la retirada de Rusia del proyecto de la EEI, para que "el país no se quede sin estación".Sídorova explica que el primer módulo ya está listo e incluso hay una unidad lista para el vuelo. Sin embargo, inicialmente iba a formar parte de la EEI, así que ahora habrá que hacer ciertas modificaciones para añadir funciones de control de toda la estación.La principal tarea de la ROSS es monitorear el planeta Tierra. A diferencia de la EEI, la estación rusa podrá cubrir casi todo el planeta y, sobre todo, todo el territorio de Rusia."Es un proyecto muy importante. Es importante que vigilemos el planeta. La ROSS podrá hacerlo incluso en zonas casi polares, gracias a la órbita que hemos elegido. La EEI ni siquiera nos permitió vigilar todo el territorio de nuestro país. La ROSS permitirá estudiar casi todo el planeta desde la órbita", dijo Sídorova.De tal modo, la estación permitirá llevar a cabo un control del deshielo de los glaciares, así como monitorear y prevenir los incendios, especialmente en lugares de difícil acceso en Rusia. No se trata de un problema trivial, pues la ingeniera explica que ahora no hay posibilidad de detectar estos fuegos inmediatamente y cuando se detectan, ya es demasiado tarde."La ROSS nos ayudará a vigilar más de cerca la salud del planeta y de Rusia en particular. La ROSS nos permitirá llevar a cabo complicadas investigaciones geológicas. Por ejemplo, para explorar nuevos yacimientos", indicó.A pesar de la curiosidad de los periodistas, no es raro que haya una mujer ingeniera en la industria espacial. La NASA también tuvo mujeres en sus orígenes. "Me encantan las matemáticas", dice Sídorova riendo. Por eso, en Energía, es la responsable de todos los cálculos matemáticos. En este proyecto concreto, Sídorova calcula el balance energético. Habla del complejo proceso de una manera muy informal: La principal dificultad, admite la joven, es la programación. Por ejemplo, en ciertos momentos los paneles solares de la EEI quedan a la sombra de otros elementos de la estación. Es importante calcular todo para que haya suficiente Energía en cada una de las posiciones, teniendo en cuenta la rotación. Además, en los momentos en que la estación se sumerge en la sombra, es importante calcular cuánta energía de la batería es suficiente.Anteriormente, el jefe de Roscosmos, Yury Borisov, había anunciado que la Federación Rusa se retiraría del proyecto de la Estación Espacial Internacional después de 2024.

https://sputniknews.lat/20220815/roscosmos-muestra-el-modelo-de-la-nueva-estacion-orbital-rusa--video-fotos-1129417041.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🚀 conquista espacial, estación orbital, estación espacial internacional (eei), 💬 entrevistas, rusia, foro internacional técnico militar army