Chile aprueba estricta ley para cobrar a padres que no pagan la pensión a sus hijos

Chile aprueba estricta ley para cobrar a padres que no pagan la pensión a sus hijos

La iniciativa establece que si un padre no cumple con su responsabilidad, las autoridades pueden acceder a sus cuentas bancarias y si no tienen saldo o estos son insuficientes, el Estado puede obtener el dinero de los fondos de pensión de vejez que el deudor tenga ahorrado para su jubilación.La ley crea una institución estatal especializada que se ocupará de investigar el patrimonio de los deudores, otorgándole facultades específicas a través de un sistema de interconexión que le dará acceso a información del Servicio de Impuestos Internos, de la Comisión del Mercado Financiero y de otros organismos.Este nuevo órgano tendrá poder para mandatar a los bancos y a las instituciones financieras, ordenándoles, por ejemplo, que retengan el dinero del deudor en caso de que este quiera retirarlo e, incluso, puede obligarlas a pagar parte de la pensión de alimentos si incumplen con lo mandatado."Esta es una medida concreta y un alivio para miles de mujeres en Chile que ya no están solas ni tendrán que peregrinar por los tribunales de familia", celebró el Ministerio de la Mujer a través de su cuenta de Twitter.La medida quedó lista para ser promulgada por el presidente Gabriel Boric, lo que dará inicio al proceso de diseño e implementación de la nueva política pública.

