Comprar leña: el alcalde de Leópolis insta a prepararse para una emergencia en el invierno

MOSCÚ (Sputnik) — El alcalde de la ciudad ucraniana de Leópolis, Andréi Sadovói, llamó a los residentes a prepararse para una emergencia de fuerza mayor... 17.08.2022, Sputnik Mundo

En este contexto, el alcalde les aconsejó que compren más leña, porque "siempre ayuda en los momentos difíciles".Además, aseguró que las autoridades compran granes cantidades de hornos metálicos de leña, como "lo único que puede quedar, si lo demás no funciona".El lunes, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, advirtió que la capital ucraniana podría afrontar interrupciones de electricidad durante el invierno, pero aseguró que las autoridades están listas para manejar este problema con ayuda de fuelóleo, pero solo por un corto periodo de tiempo.Según las estimaciones de los funcionarios ucranianos, citados por la cadena 5.ua, el próximo invierno será el más difícil en la historia de Ucrania.Sadovói y Klichkó realizaron sus declaraciones respectivas mientras en Ucrania continúa una operación militar especial de Rusia lanzada el 24 de febrero pasado.Desde el golpe de Estado del 2014 en Ucrania, cada invierno se ha vuelto un desafío para la población por la negativa de las autoridades de adquirir el gas necesario para la calefacción directamente desde Rusia. Como resultado, Kiev compra el tan necesario combustible azul en los mercados europeos a un precio superior al ruso.Gazprom, por su parte, sigue enviando el gas para Europa por el territorio de Ucrania en virtud de un contrato que expira en 2024. Por la estación de medición de gas de Suja se bombean diariamente un poco más de 40 millones de metros cúbicos de gas. Rusia ha subrayado repetidamente que está cumpliendo rigurosamente sus obligaciones en virtud de los contratos de gas. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, Gazprom está dispuesto a bombear todo el gas que sea necesario a Europa.El 22 de julio, el diputado y expresidente de la Rada Suprema Dmitro Razumkov declaró que Ucrania debería empezar a decomisar el "excedente" de gas ruso que fluye por los gasoductos de tránsito.En opinión del político, la situación en la que las autoridades ucranianas bombean millones de metros cúbicos de gas a través de Ucrania y Kiev no tiene nada para llenar sus propias instalaciones de almacenamiento es una "paradoja". El diputado llamó a la elaboración de un plan estratégico para el sector conjuntamente con Naftogaz de Ucrania.Esto podría agravar la ya existente crisis energética que vive Europa debido a las sanciones impuestas contra Rusia y la negativa de adquirir combustibles rusos.La política de sanciones que emprende la Unión Europea contra Moscú es totalmente errónea, declaró al respecto el portavoz de la Asamblea Nacional de Hungría, Laszlo Kover. El vocero destacó que la crisis solo puede resolverse mediante la integración y el respeto mutuo.A su vez, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, también criticó en numerosas ocasiones la política de sanciones del bloque comunitario, destacando que afecta gravemente a la economía de toda Europa y no alcanza su objetivo de debilitar a Moscú. En sus palabras, Europa puede encontrarse en una situación de "economía de guerra" si Bruselas no cambia su política de sanciones hacia Rusia.

