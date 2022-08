https://sputniknews.lat/20220817/el-presidente-dominicano-lustra-sus-medallas-a-mitad-de-su-mandato-1129494408.html

El presidente dominicano lustra sus medallas a mitad de su mandato

El presidente dominicano lustra sus medallas a mitad de su mandato

SAN SALVADOR (Sputnik) — Justo al cumplir dos años de haberse colocado la banda presidencial, en la mitad de su mandato, el jefe de Estado dominicano, Luis... 17.08.2022

En la que constituyó su decimotercera alocución al país, a través de cadena nacional de radio y televisión, el mandatario quisqueyano conjugó el 16 de agosto el desempeño de su administración con ramalazos a los partidos de oposición que le antecedieron el ejercicio del poder.En esa labor de marcar distancia de sus antecesores, Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (centro) se auxilió de ejemplos como el de la extensión de la Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo a otras siete sedes fuera de la capital, con una inversión similar a la ejecutada por los Gobiernos previos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, centroizquierda) en la construcción del área de parqueo de la casa de altos estudios.Además, expuso que en la actual ampliación del Metro de Santo Domingo (hasta el sector de Los Alcarrizos) costos del kilómetro lineal bajo su administración resultan un 25% inferiores a los que asumieron las administraciones de Leonel Fernández y Danilo Medina."No existe una fórmula infalible para el éxito. No la tienen, desde luego, aquellos que durante 20 años no resolvieron ninguno de los grandes problemas de nuestro país y ahora dicen tener todas las soluciones", enfatizó el mandatario al final de su discurso de 55 minutos.Pandemia y economíaEl empresario de 55 años, quien asumió el cargo el 16 de agosto de 2020 en medio de la crisis provocada por la pandemia global del COVID-19, alegó la prontitud con que el país antillano logró salir de la crisis sanitaria.Recordó que la economía creció por 12,3% en 2021, registro inédito en el resto de Latinoamérica.Como era de esperar, un tema de política internacional como el conflicto militar entre Rusia y Ucrania tuvo espacio en las palabras de Abinader.El alza sostenida y brusca en los precios de los combustibles, influenciado por esa coyuntura bélica, repercute sobre el plan de inversión previsto para iniciar en 2022, indicó.Ante esta situación, el Gobierno dominicano se ha visto en la obligación de destinar cerca de 700 millones de dólares adicionales a lo largo de este año, como forma de absorber el alza del precio de la energía y proteger a la población y a las pequeñas y medianas empresas.Sector socialEn el terreno social, el mandatario subrayó que su Gobierno ha duplicado el presupuesto dedicado al programa de los medicamentos de alto costo, y en la actualidad ejecuta la ampliación de las áreas de emergencias en 43 hospitales.Destacó que durante la primera mitad de su mandato la Universidad Autónoma de Santo Domingo, principal casa de altos estudios del país, ha desarrollado la "la mayor expansión jamás vista"Ministerio Público y Reforma Policial"Hoy, la sociedad sabe que en este país ya no hay nadie que escape al imperio de la ley. Y nadie es nadie", apuntó el líder del Poder Ejecutivo al tiempo que insistía en la independencia del Ministerio Público como un hecho irreversible.El presidente aseguró que la Reforma Policial iniciada en febrero no se detendrá, "cueste lo que cueste", aunque a la vez advirtió que sus resultados no se verán en el corto plazo.El Ejecutivo puso en marcha en julio la Estrategia para la Reforma Educativa Policial, que prevé la capacitación de 35 mil policías en servicio, mediante 1.400 cursos.En materia de seguridad ciudadana a anunció que para próximos días funcionará una Unidad Táctica de Drones, de la Policía Nacional, la cual contará con 16 de esos equipos tecnológicos y 42 pilotos, a fin de facilitar las labores de los agentes del cuerpo del orden en el patrullaje de las calles.Crítica opositoraDesde algunos sectores de la oposición política las reacciones al discurso de Abinader no se hicieron esperar.El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, lo resumió en una escueta declaración al diario on line N Digital: "Ni Dios anduvo cerca de él! Dios descuida a los que mienten".En tanto, el vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, coincidió con su correligionario y agregó que con su discurso el gobernante decepcionó a toda la región del Cibao (norte) porque omitió detalles importantes de obras anunciadas para esa demarcación, aun sin ejecutarse.Abinader y su tren de Gobierno se han convertido en una Central de Anuncios, tras repetir en su decimotercer mensaje a la nación lo dicho en los 24 meses anteriores, criticó el portavoz de la formación opositora.Lorenzo consideró que más de una redición de cuentas la alocución presidencial actuó como "una estrategia de campaña para frenar el descalabro de la popularidad del presidente y del Gobierno".

república dominicana

