Europa se pegó un "tiro en el pie" al imponer sanciones a Rusia

CARACAS (Sputnik) — Europa sufre las consecuencias de las sanciones que impuso junto con EEUU a Rusia y ahora se da cuenta de su impacto en el área energética... 17.08.2022, Sputnik Mundo

Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitaban ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras el inicio de esta operación varios países adoptaron sanciones contra Moscú, que van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de EEUU y los países de la Unión Europea.En ese sentido, Adrianza recordó que la economía europea en materia energética depende principalmente de Rusia.En ese sentido, el experto consideró que Europa tendrá que evaluar y cambiar el "guión" con el que han atacado a la nación euroasiática."La prosperidad de Europa tiene que ver con el flujo de energía barato que han tenido ellos desde Medio Oriente y desde Rusia particularmente, y definitivamente ellos sin esa energía no podrían ir a ninguna parte (…) ellos van a tener que repensar qué es lo que van hacer y hasta dónde cambian el guión con el que han atacado a Rusia, puesto que esto lleva al planeta a una potencial conflagración nuclear", subrayó.OTANA juicio de Adrianza, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) quedó como un "gendarme" del mundo occidental para someter la voluntad de los pueblos del mundo.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares en Ucrania no están dirigidos contra las ciudades ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas estima en más de 9,5 millones de personas el número de ucranianos que huyeron de las hostilidades en su país para buscar refugio en estados vecinos, a los que se suman unos ocho millones de desplazados dentro de Ucrania.

