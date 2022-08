https://sputniknews.lat/20220817/la-dificil-lucha-por-una-mayor-democratizacion-de-paraguay-que-encabeza-esta-alianza-progresista-1129464250.html

La difícil lucha por una mayor democratización de Paraguay que encabeza esta alianza progresista

El caso de Paraguay es, por lo menos, singular. Al borde del exterminio durante la Guerra de la Triple Alianza, históricamente castigado por el imperialismo... 17.08.2022, Sputnik Mundo

En el marco del Plan Cóndor, su dictadura fue la más prolongada en todo la región, con Alfredo Stroessner al frente del país entre 1954 y 1989, en un momento histórico condicionado por figuras como Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet, Humberto de Alencar Castelo Branco, entre otros líderes autoritarios.Un escritor, Wilson Bueno, ironizaba sobre estas dificultades en el país sudamericano a través de una novela caótica e irreductible que desde el título ironiza sobre el cerco geopolítico que vive el país. Se llama Mar Paraguayo, acerca de un país que, como Bolivia, no tiene litoral.Además, hoy gobierna Mario Abdo, con orientación neoliberal y surgido del conservador y tradicionalista Partido Colorado, además de que el país sudamericano echó atrás en 2012 la administración progresista de Fernando Lugo mediante un episodio que recuerda al juicio de destitución de Dilma Rousseff en Brasil.Es en todo este escenario que el 30 de abril de 2023 Paraguay elegirá un nuevo presidente, donde figura la oportunidad de la alternancia a la izquierda a través de la lucha de la concertación política agrupada en el Frente Guasú.En un momento en que proliferan las victorias de la izquierda en América Latina, ¿elegirá Paraguay sumarse a la nueva ola progresista de la región?Construir estado de derechoEl propósito político fundamental del Frente Guasú es instaurar un estado de derecho que hasta ahora, según su propia evaluación, no hay en Paraguay, apunta en entrevista con Sputnik el secretario de relaciones internacionales de la coalición política, Guillermo Verón.Además, considera que si bien sí existen libertades públicas en el país sudamericano, no hay una democracia estrictamente hablando."Se soporta un régimen de partido hegemónico manejado, por ello es difícil incluso la mera alternancia, mucho más difícil un cambio progresista, pues se deben articular fuesas muy diversas, en eso estamos trabajando", explica.La ola progresista en América LatinaEn un momento político en que dominan los liderazgos progresistas en América Latina y ante una posible victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, las fuerzas conservadoras en la región son cada vez menos.Es el caso actual de las administraciones de Luis Lacalle Pou en Uruguay y Mario Abdo en Paraguay, sin embargo Verón no ve con exceso de esperanza el escenario."La nueva ola progresista (en Latinoamérica) alienta un cambio en Paraguay, pero no será fácil por el fuerte control de la oligarquía", acusa.En conferencia de prensa el 15 de agosto, la senadora Esperanza Martínez anunció su decisión de desistir a la candidatura presidencial del Frente Guasú para llamar a la unidad de la alianza política en busca de triunfar sobre el oficialista Partido Colorado."Vamos a trabajar por la unidad del progresismo y por la unidad de la izquierda en el Paraguay", apuntó la ahora exaspirante presidencial, en el proceso de definiciones de la ruta política del Frente Guasú rumbo al proceso electoral de 2023.Agenda agraria, el principal pendiente socialCon poco más de 7 millones de habitantes, el 60% de la población paraguaya vive en centros urbanos como la capital, Asunción, además de Ciudad del Este y Encarnación, sin embargo, se trata del país con más población campesina de toda América del Sur.En ese escenario, el encargado de enlaces internacionales del Frente Guasú distingue como el principal pendiente social una reforma agraria que hagan frente al latifundio y la agroexportación.El Banco Mundial califica al país como una fuerza de creciente capacidad en producción agrícola, además de tener amplias fuentes de energías renovables con capacidades de exportación regional, sin embargo la entidad financiera misma reconoce falta de equidad en el acceso a la tierra y desigualdad en la distribución de la riqueza.Verón, pues, reconoce que no será fácil encarar una reforma agraria en caso de que el Frente Guasú se haga de la presidencia del Paraguay en el proceso electoral de abril.Los productos agrícolas y ganaderos, como la soya, harina de soya y carne bovina, son los principales recursos de exportación del país sudamericano, además de la electricidad, según un mapeo del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), con Brasil como su principal socio comercial, seguido por Argentina, Chile y Rusia.Condicionado históricamente por su cercanía con el país más poderoso de la región latinoamericana, el Frente Guasú ha reprochado al presidente Abdo negarse a ejercer la soberanía hidroeléctrica paraguaya, uno de los principales recursos económicos del país.Es en ese escenario de presión regional desde sus vecinos económicamente poderosos y con una historia interna de autoritarismo político que el Frente Guasú buscará una oportunidad para la democracia.

