Lula dice que no quiere convertir la campaña electoral en Brasil en una "guerra santa"

"No soy el candidato de una facción religiosa, soy el candidato del pueblo brasileño; quiero tratar al evangélico igual que al católico, al islámico, a los judíos… quiero tratar con todas las religiones, incluidas las de matriz africana, con el respeto con el que todas las religiones deben tratarse, no quiero una guerra santa en el país, no quiero establecer rivalidad entre las religiones", afirmó en declaraciones a la Radio Super, del estado de Minas Gerais (sureste).