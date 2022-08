https://sputniknews.lat/20220817/quien-pone-trabas-a-la-visita-de-inspectores-internacionales-a-la-central-nuclear-ucraniana-1129494144.html

¿Quién pone trabas a la visita de inspectores internacionales a la central nuclear de Zaporiyia?

¿Quién pone trabas a la visita de inspectores internacionales a la central nuclear de Zaporiyia?

¿Quién frena la visita de inspectores a la central nuclear de Zaporiyia?, mentiras de Occidente sobre Ucrania se parecen a las de la guerra de Malvinas... 17.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-17T18:59+0000

2022-08-17T18:59+0000

2022-08-17T19:37+0000

octavo mandamiento

zaporiyia

organismo internacional de energía atómica (oiea)

onu

visita

islas malvinas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1129493994_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_b647ce7b3254071d82658176b1a3bc2f.png

¿Quién pone trabas a la visita de inspectores internacionales a la central nuclear ucraniana? ¿Quién pone trabas a la visita de inspectores internacionales a la central nuclear ucraniana?

El Ministerio de Exteriores de Rusia exteriorizó este miércoles su frustración por los retrasos de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar la central nuclear de Zaporiyia, blanco de los ataques de las tropas ucranianas."Si el secretario general de la ONU logró llegar al territorio de Ucrania, no entiendo por qué la delegación del OIEA no puede viajar a la central nuclear de Zaporozhie", dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en alusión a los planes de Antonio Guterres de visitar Ucrania.El máximo directivo de la ONU tiene previsto reunirse este jueves en la ciudad ucraniana de Leópolis (oeste) con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el líder turco, Recep Tayyip Erdogan. Guterres planea visitar al día siguiente el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania.Ministro de Defensa ruso traza paralelismos entre mentiras de Occidente sobre Ucrania y la guerra de MalvinasLa campaña de desinformación de la prensa dominante "sobre las causas y el transcurso" de la operación militar especial de Rusia en Ucrania es igual a la desatada durante el conflicto de las Malvinas, cuando los medios occidentales "sólo transmitían la versión británica". Lo acaba de denunicar el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.Ucrania muerde la mano de España por el tema de armasEl 'don' de incumplir la palabra, tan típico para los dirigentes occidentales, no siempre es para mal, tal y como demuestra el caso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.El jefe del Ejecutivo de la nación ibérica, acostumbrado a dar promesas que no valen nada, le prometió el oro y el moro al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, otro 'especialista' en engañar al electorado.Durante su visita a Kiev, Sánchez dio a entender que serán los masivos envíos de armas procedentes de España los que asegurarían la 'inminente' victora de Ucrania sobre las fuerzas de Donbás y las de Rusia que intervenieron en el conflicto atendiendo el pedido de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk ante el genocidio del Zelenski, un comediante convertido en presidente.La compañía Monómeros, la piedra en el zapato de las relaciones entre Colombia y VenezuelaMonómeros es una compañía venezolana productora de fertilizantes con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, que en día puede ser una manzana de la discordia capaz de complicar el arreglo de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

zaporiyia

islas malvinas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

zaporiyia , organismo internacional de energía atómica (oiea), onu, visita, islas malvinas, аудио