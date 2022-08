https://sputniknews.lat/20220817/un-misil-sin-analogos-el-brahmos-ruso-indio-esta-listo-para-ofrecer-sus-productos-a-paises-amigos-1129495583.html

Un misil sin análogos: el BrahMos ruso-indio está listo para ofrecer sus productos a países amigos

Un misil sin análogos: el BrahMos ruso-indio está listo para ofrecer sus productos a países amigos

Rusia y la India crearon BrahMos Aerospace en 1998. Dos décadas y media después, la empresa conjunta ha creado toda una gama de sistemas de misiles para las... 17.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-17T19:28+0000

2022-08-17T19:28+0000

2022-08-17T19:29+0000

defensa

🛡️ industria militar

brahmos

misiles de crucero

foro internacional técnico militar army

rusia

la india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106639/05/1066390563_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_932f2228270affa62c7b6c817df91435.jpg

La compañía, cuyo nombres es en realidad la combinación de los ríos Brahmaputra y Moskva, también participa en el Foro Internacional Técnico Militar Army 2022, y Sputnik pudo conversar con las personas que están al frente de BrahMos Aerospace, una empresa conjunta convertida en un gigante del diseño y la fabricación de sistemas de misiles de crucero de precisión.Uno de ellos ha sido Alexandr Máksichev, director general de BrahMos Aerospace, que ha destacado que antes de llegar a su 25 aniversario, la compañía tuvo que superar un "viaje largo y difícil, pero fructífero". Como sería de esperar, el tema principal de cualquier conversación con BrahMos son sus misiles."La primera versión del misil era un misil antibuque. Lo probamos con éxito. Luego recibimos requisitos adicionales de nuestro cliente indio. Nuestro principal cliente en este momento sigue siendo el Ministerio de Defensa de la India. Hicimos una variante para las fuerzas terrestres. Así, transformamos nuestro misil antibuque en un misil de crucero universal", dijo Máksichev.Actualmente, el principal portador de este misil es el caza polivalente Su-30MKI. Maksichev subrayó que la nueva versión del BrahMos para aviones fue creada "casi al 100%" en la India, y que el Ministerio de Defensa indio ha quedado satisfecho de sus pruebas."Esto representa una experiencia maravillosa y, entre otras cosas, grandes perspectivas, porque hay muchos países en todo el mundo que tienen este tipo de aviones portadores. Así que ahora estamos preparados para ofrecer nuestros productos no solo a las Fuerzas Armadas indias, sino también a las naciones que tienen buenas relaciones con ambos países y que cuentan con este tipo de portadores", indicó.Además de Rusia y la India, el caza polivalente Su-30 es operado en sus distintas versiones por Angola, Argelia, Armenia, Bielorrusia, China, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Uganda, Venezuela y Vietnam. Además, otros países, como Argentina e Irán, han manifestado su interés.El Ejército y la Armada de Filipinas han firmado acuerdos con India para la compra de los misiles de crucero BrahMos en su variante naval y terrestre, y la empresa también ha informado del interés de otros países del sudeste asiático, América Latina, Oriente Medio y Sudáfrica.Misil único y universalEl BrahMos es un sistema de armas único, dijo Máksichev, "porque es un misil de crucero universal de largo alcance que mantiene una velocidad supersónica en toda la trayectoria de vuelo. No hay ningún otro misil así en servicio en ningún lugar del mundo".Ampliando la polivalencia del sistema, Máksichev explicó que todo lo que se necesita para emplear el mismo misil contra objetivos terrestres o navales es reajustar su software matemático de a bordo. "Esto es muy conveniente. Por ejemplo, habiendo cargado una sola munición en un barco, se pueden encargar tanto de objetivos navales como terrestres".Empezar desde menos de ceroMáksichev calificó su trabajo en BrahMos Aerospace como una experiencia "única", recordando que cuando se creó la empresa conjunta "empezamos a trabajar con una empresa extranjera sin ningún tipo de experiencia. Empezamos a trabajar con la fabricación privada, la fabricación india, y hemos encontrado estándares comunes. Nos dimos cuenta de que teníamos puntos fuertes con los que podíamos contar. Y ahora tenemos un gran pedido en serie, y siempre lo cumplimos a tiempo", destacó el ejecutivo.Asociación, no relación comprador-vendedorEl director de promoción de mercado y exportación de BrahMos, Praveen Pathak, ofreció a Sputnik una visión de por qué la India eligió a Rusia hace dos décadas y media, diciendo que la historia de las relaciones entre los dos países, y su relación sinérgica, hicieron que Rusia fuera la única opción real."No hemos elegido a Rusia así como así, sino porque nuestra asociación con Rusia ha sido probada en el tiempo, y lo ha sido durante muchas décadas. Cuando India ganó la libertad, creo que Rusia fue el único país que nos dio armas en ese momento y nos apoyó", destaca Pathak.Efectivamente, los primeros tanques que llegaron fueron de Rusia, así como los primeros barcos. Las armas y las municiones también viajaron de Rusia."Y luego, si se observa estratégicamente, cuando hubo un conflicto con una de nuestras naciones vecinas... un conflicto muy famoso, y la flota de submarinos que apoyó a India fue rusa, y nadie más", dijo Pathak, refiriéndose a la guerra indo-pakistaní de 1971, cuando la URSS desplegó una fuerza naval en el océano Índico después de que EEUU y el Reino Unido amenazaran con intervenir.El director de marketing también explicó que la capacidad de cooperar poniendo sobre la mesa los puntos fuertes de cada parte y combinándolos ha desempeñado un papel importante en el éxito de BrahMos."Lo primero que hay que hacer para que una asociación tenga éxito es que haya una sinergia. La energía debe ser la misma. Hay que tener las mismas vibraciones. Deben entenderse mutuamente. Incluso a pesar de la diferencia de idioma, fuimos capaces de entendernos y de compartir", remarcó."La relación entre India y Rusia en este proyecto, especialmente el BrahMos, nunca fue una relación de comprador-vendedor: siempre fue una asociación", subrayó Pathak.El mejor elemento de disuasiónPathak caracterizó el BrahMos como "la principal arma de primer ataque de las Fuerzas Armadas indias", alabando la facilidad de mantenimiento del misil, su capacidad de despliegue rápido y su velocidad de vuelo cercana a Mach 3, que "le proporciona la potencia y el tiempo mínimo para atacar y neutralizar a cualquier enemigo"."Puedes lanzar varios de estos misiles y acabar con el sistema de comunicaciones, acabar con la instalación vital. Este misil es un misil de precisión milimétrica, está destinado a la destrucción de activos", explicó Pathak. En consecuencia, subrayó que el BrahMos no es solo un "buen elemento disuasorio", sino "el mejor elemento disuasorio".Sputnik es socio mediático oficial del Foro Internacional Técnico Militar Army 2022.

https://sputniknews.lat/20210712/esta-china-probando-un-nuevo-caza-derivado-del-su-27-para-sus-portaviones--fotos--1114014596.html

https://sputniknews.lat/20210421/bozdogan-el-nuevo-misil-aire-aire-turco-un-nuevo-hito-armamentistico-de-ankara-1111414441.html

https://sputniknews.lat/20210319/golpear-moscu-en-minutos-investigador-ruso-opina-sobre-el-nuevo-misil-de-eeuu-cuento-de-miedo-1110196830.html

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ industria militar, brahmos, misiles de crucero, foro internacional técnico militar army, rusia, la india