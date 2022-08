https://sputniknews.lat/20220818/como-afectara-en-nuestra-vida-cotidiana-el-derretimiento-del-artico-1129546404.html

¿Cómo afectará en nuestra vida cotidiana el derretimiento del Ártico?

¿Cómo afectará en nuestra vida cotidiana el derretimiento del Ártico?

Un estudio científico confirmó que la zona se está calentando cuatro veces más rápido que el planeta, y aumenta a siete veces más en el caso de Rusia y Noruega. Una especialista explica el fenómeno y sus consecuencias en la calidad de vida de las personas.

"Alteración del sistema climático", "afectación a comunidades costeras [con pérdida de territorio]", "eventos climáticos adversos como marejadas", sumado a la inestabilidad en el clima como "olas de calor" generan problemas para el cultivo y producción de alimentos.Estas son algunas de las consecuencias que tendrá el deshielo en el Ártico, según explicó la chilena Fernanda Salinas, doctora en Ecología y BioEvo de la Universidad de Chile, a Big Bang.Según el Instituto Meteorológico de Finlandia, se "subestimó considerablemente" este fenómeno, pues se analizó el Ártico con parámetros y cifras diferentes que reportaban, en consecuencia, datos de una afectación menor.Científicos finlandeses investigaron la situación, en base con datos registrados entre 1979 y 2021, años donde los registros del calentamiento en esta zona del planeta eran más confiables, según el reporte publicado en la revista Communications Earth and Environment.De esta forma, no solo descubrieron que "la zona ártica se calentó a un ritmo casi cuatro veces más rápido que la media mundial en los últimos 43 años", sino que también detectaron que el Mar Barents, al norte de Noruega y Rusia, se está calentando siete veces más rápido que lo normal."Toda esa radiación que era devuelta a la atmósfera ahora es absorbida por el océano. Y esto genera un incremento en la velocidad del derretimiento del hielo glaciar, un aumento en la temperatura del océano", agregó la científica.Pero todo este proceso se origina con la contaminación del ser humano al medio ambiente, generadora del calentamiento global, es decir, el aumento de la temperatura a nivel mundial.Esto causa el derretimiento del Ártico y la Antártida y aumenta el nivel del mar, el cual desde los océanos se fusiona con ríos y aguas subterráneas que recorren el interior de los continentes y afectan también la vida de los ecosistemas marinos.Rusia, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, EEUU, Canadá y Dinamarca son los países con territorio en el Ártico. Hasta el momento se detectó que esta zona es habitada por unas 5.500 especies marinas.Según Salinas, es muy difícil predecirlo. Pero algunas estimaciones indican que para el año 2040 el Ártico podría quedar sin hielo.Este aumento del nivel del mar puede afectar incluso los cursos de agua que atraviesan nuestro continente.Salinas explicó cómo toda esta problemática genera una serie de efectos en cadena y afectan a nuestro planeta.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

