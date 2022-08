https://sputniknews.lat/20220818/con-inversion-china-el-sur-de-argentina-apunta-al-autoabastecimiento-de-fertilizantes-1129552132.html

Con inversión china, el sur de Argentina apunta al "autoabastecimiento" de fertilizantes

Con inversión china, el sur de Argentina apunta al "autoabastecimiento" de fertilizantes

La provincia argentina de Tierra del Fuego alcanzó un acuerdo con la provincia china de Shaanxi para la instalación de una planta capaz de producir más de... 18.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-18T21:51+0000

2022-08-18T21:51+0000

2022-08-18T21:51+0000

américa latina

argentina

tierra del fuego

china

shaanxi

ruta de la seda

alberto fernández

xi jinping

fertilizantes

urea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1125188651_0:11:1600:911_1920x0_80_0_0_eaf5df8f94c27f0b84d08da92c33bdd0.jpg

La empresa china Shaanxi Coal Industry Chemical Group Co prevé instalar en la provincia argentina de Tierra del Fuego una planta de última tecnología para producir fertilizante.El emprendimiento se enmarca en un memorando de entendimiento firmado el 16 de agosto entre los gobiernos de Tierra del Fuego y la provincia china de Shaanxi, que apunta a potenciar la matriz productiva de la provincia más austral del país sudamericano.De acuerdo al proyecto, la inversión totalizará unos 1.250 millones de dólares y permitirá la construcción de la planta de mayor tecnología en América Latina, capaz de producir 900.000 toneladas de urea y 600.000 toneladas de amoníaco sintético al año.En diálogo con Sputnik, el secretario de Energía de la provincia, Moisés Solórza, explicó que el proyecto fue desarrollado en el marco de una "matriz ambiental extremadamente exigente, con los mayores estándares posibles de la industria, por lo que la tecnología asociada al proyecto tiene que ser la mejor del mundo”.Si bien Tierra del Fuego es principalmente productora de gas y de petróleo, los fertilizantes son uno de los insumos que más se encarecieron en los últimos meses.En efecto, el país importa el 60% de los fertilizantes que utiliza para sus actividades agropecuarias. A esto se suma la dificultad de los elevados precios de las materias primas, consecuentes de las sanciones comerciales impuestas contra Rusia.Es que fertilizantes como el amoníaco, la urea, el nitrógeno, los nitratos, entre otros, registraron, en promedio, más del 20% de aumento desde el inicio del 2022.Con este proyecto, aseguró Solórza, Tierra del Fuego apuesta a "producir fertilizantes para el campo y de esa forma abaratar los costos de los granos, de los alimentos, y también de las commodities".Más allá de la provinciaSolórza subrayó que "los beneficios son múltiples" detrás el proyecto. Producir cantidades de estos y otros productos no solo sirve para "cubrir la demanda regional en América Latina y abastecer el mercado interno con excedentes realmente importantes", sino que además permitiría exportar a otras regiones del mundo.En ese sentido, el jerarca destacó el inmenso impacto que podría suponer la exportación de fertilizantes para el ingreso de divisas al país, que atraviesa una sensible situación económica en donde el dólar paralelo casi alcanza los 300 pesos argentinos en medio de fuertes restricciones cambiarias impuestas en el país y una elevada inflación.Además, destacó Solórza, la nueva planta forma parte de "esa estrategia de lo que es la denominada Ruta de la Seda del siglo XXI, clave para la posición geopolítica en la que se encuentra Tierra del Fuego".La iniciativa, genera además amplia cantidad de puestos de trabajo calificados que se requerirán en las diversas etapas del montaje de la infraestructura.Para Solórza, "la posibilidad que tiene la región argentina de contar con este tipo de procesos y de proyectos que intensifican la mano de obra (...) tiene mucho valor".Acuerdos que impactanEl memorándum se enmarca en el convenio de cooperación mutua firmado entre el presidente argentino, Alberto Fernández, y su homólogo chino, Xi Jinping, en febrero de 2022, con el que acordaron profundizar las relaciones políticas, comerciales, económicas, científicas y culturales entre ambos países.Aquella instancia también sirvió para tratar la incorporación del país latinoamericano a la Franja y la Ruta de la Seda china, que estimula el comercio y las inversiones en más de 140 países adheridos.Este encuentro marcó la intención del Gobierno de la República China de financiar proyectos y obras superiores a 23.700 millones de dólares."El interés de China de tener aliados estratégicos (...) tiene que ser aprovechado de la mejor forma para solucionar los problemas argentinos. El autoabastecimiento tiene que ser un objetivo inclaudicable de cualquier gobierno y trabajar en un plan energético nacional a 50 años que me parece que ahí está la clave para que no sigamos teniendo solamente una condición extractivista de importar materias primas sino diversificar la matriz, generar valor agregado en origen, gran cantidad de mano de obra y exportarlo al mundo", concluyó Solórza.

https://sputniknews.lat/20220614/hidrogeno-verde-una-nueva-economia-regional-para-tierra-del-fuego-1126787977.html

https://sputniknews.lat/20220811/maduro-afirma-que-venezuela-esta-lista-para-exportar-urea-y-fertilizantes-1129272801.html

https://sputniknews.lat/20220216/argentina-la-franja-y-la-ruta-de-la-seda-1121742178.html

argentina

tierra del fuego

china

shaanxi

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

argentina, tierra del fuego, china, shaanxi, ruta de la seda, alberto fernández, xi jinping, fertilizantes, urea, 🏛️ compañías