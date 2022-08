https://sputniknews.lat/20220818/de-la-concha-a-la-mexican-donut-los-otros-cambios-que-provocan-los-extranjeros-en-mexico-1129545472.html

De la concha a la 'mexican donut': los otros cambios que provocan los extranjeros en México

Si se le pregunta al mexicano qué es una 'mexican donut' o un 'mexican sandwich' difícilmente sabrá que se refiere al típico pan dulce llamado concha o a las... 18.08.2022, Sputnik Mundo

En colonias de la Ciudad de México como la Roma y la Condesa, donde desde hace unos meses se detecta una mayor presencia de extranjeros, los comercios se han adaptado a su nueva clientela cambiando de nombre productos tan comunes como el agua de horchata para transformarlos en spa wáter, en un país donde más del 92% de la población sólo habla español, según datos del Banco Mundial.Esto sólo ha aumentado las críticas contra la presencia de estadounidenses en México, quienes llegan al país con un sueldo en dólares con mucho mayor rendimiento que un salario en pesos, lo que provoca el encarecimiento de servicios y rentas para los locales, fenómenos que han provocado diversas campañas contra la gentrificación y lo que se denuncia como un desplazamiento e incluso como una nueva colonización.Para el lingüista Mauro Mendoza, aspirar a un monolingüismo, en un país tan diverso como México, es poco realista; sin embargo, advierte que "los fenómenos lingüísticos no son fenómenos lingüísticos per se" y se dan "en condiciones históricas específicas que se están desarrollando", en este caso, la jerarquización de las personas angloparlantes por sobre las hispanohablantes.El incremento de extranjeros (principalmente estadounidenses) en México cobró relevancia en la pandemia con la mayoría de los centros de trabajo funcionando a distancia. Pero los niveles de inflación alcanzados en 2022, no vistos en 40 años en EEUU, han provocado una fuga significativa de su población.De hecho, en grupos virtuales donde se ofrecen espacios en renta, éste es uno de los principales atractivos: un dólar fuerte ante el peso que permite mantener cierto estilo de vida, además de la posibilidad de conocer el "folclore" que existe en barrios populares no tan codiciados como lo son la colonia Obrera o la colonia Doctores.De acuerdo con datos de la Embajada de Estados Unidos en México y del Departamento de Estado estadounidense, en México viven entre 1,5 y 1,6 millones de estadounidenses; no obstante, la cifra sólo contempla a ciudadanos con residencia fija, es decir, no personas que viajan como turistas, aunque trabajen aquí, a distancia.Según estimaciones de medios como CNBC, tan sólo en California se estima un traslado de 280.000 estadounidenses a territorio mexicano, tan sólo en 2021, movimiento migratorio adjudicado directamente al incremento de precios en la renta y servicios básicos en Estados Unidos.Esto también se refleja en las cifras de demanda de renta de inmuebles. El interés por rentar en la Ciudad de México aumentó al pasar del 33% en 2021 al 46% en 2022, acorde con datos estadísticos de Mercado Libre.La respuesta a este fenómeno se ha manifestado en campañas anónimas de carteles que literalmente le piden a los extranjeros que se vayan, o que, si pretenden vivir aquí, ganen su sueldo en pesos mexicanos para vivir la "auténtica experiencia mexicana", uno de los atractivos que se encuentran en ofertas virtuales para rentar en la Ciudad de México."Es este deseo de conseguir recursos económicos de parte de la gente que no habla español que ven en el mercado extranjero y la gente extranjera un ingreso, que por supuesto que esto también habla de cuál es la condición de los nativos hablantes de español y otras lenguas indígenas con el poder adquisitivo en el país", explica Mauro Mendoza.La llegada masiva de extranjeros a México ha puesto en la mesa el debate sobre el mercado inmobiliario en la capital, donde no existe una regulación que establezca tarifas de renta máximas acorde a la oferta, llegándose a cobrar en dólares por un cuarto en zonas como la Condesa lo que cuesta rentar un departamento en otros estados como el Estado de México o Jalisco.La consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield coloca a la Ciudad de México como la urbe con las rentas más caras de América Latina; en América ocupa el lugar 13 y, si se compara con el resto del mundo, ocupa el puesto 20.El incremento de precios y el cambio en la oferta cultural y gastronómica de zonas conocidas por su actividad nocturna se han transformado en quejas ciudadanas por la gentrificación y lo que incluso se ha considerado una nueva colonización, dado que toda una zona se vuelve de manera extraoficial "exclusiva" para extranjeros que hablan inglés.Pese a ello, el lingüista considera que los cambios en los nombres de productos no se convertirán en una regla general ya que el español sigue siendo mayoritario y la resistencia al cambio convierte a la lengua "en una herramienta social y política".No obstante, advierte que esto sí podría derivar en la creación de "códigos especializados", una especie de "marca de cierto grupo elitizado" que opta por 'mexican donuts' antes que por conchas, lo que a su vez evidenciarán las diferencias socioeconómicas que se viven en México."Lo que creemos muchas veces es que el monolingüismo, esta condición de sólo hablar una sola lengua es algo común, es la regla, pero en realidad es a la inversa. Las comunidades humanas, a lo largo de su historia, se han caracterizado por mantener un contacto lingüístico y usar más de una lengua a lo largo del tiempo", recuerda el especialista.

