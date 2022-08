https://sputniknews.lat/20220818/defensa-rusa-revela-detalles-de-la-catastrofe-que-prepara-ucrania-en-la-central-nuclear-de-1129518484.html

Defensa rusa revela detalles de la catástrofe que prepara Ucrania en la central nuclear de Zaporiyia

Defensa rusa revela detalles de la catástrofe que prepara Ucrania en la central nuclear de Zaporiyia

18.08.2022

Explicó que, según las fuerzas ucranianas, esto es supuestamente una consecuencia de las acciones militares de las Fuerzas Armadas rusas en el territorio de la central nuclear y de la incompetencia de los especialistas rusos que participan en la operación de esta instalación nuclear. Según las previsiones, las sustancias radiactivas en caso de una catástrofe en la central nuclear de Zaporiyia afectarían a Polonia, Alemania y Eslovaquia, aseguró Kiríllov.Kiríllov señaló que las sustancias radiactivas podrían cubrir el Báltico y Escandinavia si se libera el 25% del contenido de al menos un reactor de la central nuclear de Zaporiyia.En particular, presentó un mapa que mostraba la distribución prevista de sustancias radiactivas en caso de que se produjera un escape de la central nuclear como resultado de los bombardeos, que ahora lleva a cabo regularmente Ucrania. Según las previsiones, si se libera el 25% del contenido del núcleo de al menos uno de los seis reactores de la planta nuclear, una "lengua" radiactiva cubrirá el Báltico y la Península Escandinava.Añadió que los expertos rusos creen que puede producirse una situación similar a la de Chernóbil y Fukushima en la central nuclear de Zaporiyia debido a las acciones de Kiev.. Destacó que hasta 500.000 personas fueron sometidas a una evacuación forzosa gradual tras el accidente de Fukushima, "y las consecuencias del agua radiactiva vertida en el océano las sufrirán los descendientes". En cuanto a Chernóbil, más de 20 países europeos se contaminaron con isótopos radiactivos, unas 4.000 personas murieron por exposición directa y más de 5,5 millones de personas recibieron dosis elevadas de radiación, añadió Kiríllov. El general subrayó que si los generadores diesel de reserva y las bombas móviles de la central nuclear de Zaporiyia fallan, en caso de una situación de emergencia, el núcleo se sobrecalentará y, en consecuencia, "destruirá las unidades del reactor de la mayor central nuclear de Europa con una liberación de sustancias radiactivas a la atmósfera y las transportará a cientos de kilómetros".El 17 de agosto, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró no entender "por qué la delegación del OIEA no puede viajar a la central nuclear de Zaporiyia" si el secretario general de la ONU logró llegar al territorio de Ucrania.La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad ucraniana de Energodar. Cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios.Desde marzo pasado, la central permanece bajo control de militares rusos. El Ministerio de Exteriores ruso alega que la protección de la planta, operada por la empresa ucraniana Energoatom, persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.

