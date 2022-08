https://sputniknews.lat/20220818/descubren-un-crater-dejado-por-un-primo-menor-del-asteroide-que-mato-a-los-dinosaurios-1129553747.html

Descubren un cráter dejado por un 'primo menor' del asteroide que mató a los dinosaurios

Bautizado como cráter Nadir, el nuevo elemento oculto bajo unos 900 metros de agua y 400 metros de sedimentos, aún no ha sido estudiado directamente; solo se ha detectado en reconstrucciones del lecho oceánico realizadas mediante ondas sísmicas.La forma de Nadir es un diagnóstico del impacto de un asteroide. Tiene un borde elevado que rodea una zona de elevación central, y luego capas de escombros que se extienden hacia afuera.Los investigadores calcularon que el asteroide golpeó el lecho oceánico con una potencia de 5.000 megatones de TNT, y que habría producido una bola de fuego de 10 km de ancho. El impacto habría creado un terremoto de magnitud 7 que podría haber desencadenado una serie de deslizamientos de tierra submarinos, responsables de la formación de algunas olas importantes.El cráter fue identificado por el Dr. Uisdean Nicholson, de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, que analizaba datos de estudios sísmicos para comprender mejor los cambios climáticos del pasado en la Tierra.El lugar de impacto no es tan grande como el cráter de Chicxulub, en México, que dejó el asteroide que acabó con los dinosaurios, pero tiene una edad muy similar. Los datos sísmicos permiten a Nicholson y a su equipo estima la edad del nuevo cráter con la precisión de solo unos 800.000 años, sin embargo, los científicos no descartan que Chicxulub se rompiera cerca de la Tierra y golpeara el planeta en un par de descargas, con horas o unos pocos días de diferencia. O bien, las dos rocas espaciales podrían proceder del mismo asteroide que se rompió en el cinturón de asteroides y golpeó la Tierra con un grupo de impactos durante un millón o un par de millones de años, especuló Nicholson.Para obtener más detalles sobre el cráter Nadir habría que perforar el suelo y extraer muestras de roca, que podrían mostrar minerales impactados susceptibles de analizarse para obtener una fecha más precisa. Es posible que aún queden pequeños fragmentos de asteroides incrustados en el cráter, aseguran los científicos.

