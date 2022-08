https://sputniknews.lat/20220818/la-pelicula-boliviana-el-visitante-se-presentara-en-el-festival-internacional-de-cine-de-moscu-1129542140.html

La película boliviana "El visitante" se presentará en el Festival Internacional de Cine de Moscú

El director boliviano Martín Boulocq viajará a la capital de Rusia para presentar su nueva película.

El buen momento del cine boliviano se sigue manifestando a nivel internacional, a través de múltiples premios cosechados en festivales internacionales. Ahora es el turno de "El visitante", la cuarta película del director Martín Boulocq, que hasta ahora se presentó en dos países y en ambos ganó el premio al Mejor Guión.También se presentará en el Festival Internacional de Cine de Moscú, que se realizará del 26 de agosto al 2 de septiembre en la capital de Rusia. El director fue invitado a participar. Confió a Sputnik que realizar este viaje "me da mucha ilusión".El guión de esta película lo escribió junto al escritor cochabambino Rodrigo Hasbún, con quien lo une una amistad que comenzó décadas atrás, en la escuela.El visitante "cuenta la historia de un padre (Humberto, un ex convicto) que ha perdido el vínculo con su hija y ahora está dispuesto a hacer todo lo que pueda por acercarse emocionalmente a ella", comentó el director, nacido en 1980.Dupla ganadoraBoulocq y Hasbún forman una dupla creativa que se plasmó en varias obras del director cochabambino, como Los viejos, su película de 2011.Consultado sobre este vínculo, Boulocq contó que el escritor es su "colega, amigo y confidente. Nos conocemos desde el colegio y hemos sido muy cercanos en nuestras trayectorias profesionales. Hemos compartido películas, libros y experiencias, como la de tener una banda de rock juntos", en la cual el director tocaba la batería.Sin embargo, "esas ideas que pueden no coincidir, siempre se enriquecen. La mayor dificultad es que los dos somos unos perfeccionistas obsesivos, y a veces eso nos hace avanzar lento", evaluó.Un rodaje complicadoEl rodaje de El visitante se realizó en Cochabamba en 2019, durante los días del golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019). Boulocq describió esa experiencia "como una pesadilla". Pero no quiso dar más detalles hasta que su filme se presente en los cines de Bolivia, a finales de este año: "Quiero guardarlo para el estreno. Hay mucho que contar ahí", adelantóLa filmación se financió, en parte, con recursos del Programa Intervenciones Urbanas (PIU), creado por el Gobierno de Morales. Varias de las películas premiadas en los últimos meses se realizaron con fondos de este proyecto, que con el derrocamiento del expresidente se cortó."La apuesta que hicieron los gestores del PIU hacia nosotros, los cineastas, fue acertada, porque estamos demostrando los frutos de ese apoyo. Así, esperamos que esos fondos vuelvan a activarse", confió el director.Hasta ahora, El visitante se presentó en los festivales de Tribeca (Estados Unidos, en junio pasado) y en el de Lima (Perú, a principios de agosto). En ambas obtuvo el premio al Mejor Guión.Consultado sobre el secreto para contar una buena historia, Boulocq se encogió de hombros: "Esa es tu pregunta más difícil. No sé cómo responderla".El próximo 26 de agosto comenzará el Festival Internacional de Cine de Moscú, donde estarán también el director cochabambino y su nueva película: "El cine y la literatura eslava han sido fuentes de las que he bebido mucho en algún momento: (Fiódor) Dostoyevski, (Antón) Chéjov, (Andréi) Tarkovski y (Aleksandr) Sokúrov, entre otros. Me entusiasma mucho poder compartir la película con un público de esa cultura y esa tradición", expresó.En esta coproducción boliviano-uruguaya actúan Enrique Aráoz, Svet Mena, Romel Vargas, Teresa Gutiérrez y los uruguayos César Troncoso y Mirella Pascual.Cuenta con la producción de Andrea Camponovo, Álvaro Ólmos, Hernán Musaluppi, Santiago López y Diego Robino. El director de Fotografía es Germán Nocella, la edición es de Irene Cajías y el sonido de Federico Moreira.

