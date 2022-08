https://sputniknews.lat/20220818/mujica-izquierda-y-derecha-deben-ser-flexibles-para-unir-latinoamerica-1129550856.html

Mujica: izquierda y derecha deben ser flexibles para unir Latinoamérica

BUENOS AIRES (Sputnik) — La integración de América Latina no es una causa de izquierda o de derecha sino que debe ser de todos, dijo el expresidente uruguayo... 18.08.2022, Sputnik Mundo

Consideró que la CELAC debe tener una "puerta abierta" para que los Estados, cuando se "enojen", puedan "irse para luego volver"."Los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Hay que construir institucionalidad, pero recordemos que los gobiernos son de corto plazo, por más que sueñen, están absorbidos por la realidad inmediata y están preocupados por quien gana las elecciones. Entonces, lo del largo plazo va quedando por el camino", agregó.Sostuvo que para tener una integración efectiva, hay que generar conciencia en la ciudadanía, en las universidades y sindicatos."Si no apostamos a ganar la cabeza del estudiantado universitario, si no logramos que el talento se ponga en sintonía, tampoco vamos a lograr la integración. Por lo tanto, la participación política de las universidades es clave. Hay que construir una, dos generaciones. Hay que ganar pueblo, hay que convencer, porque el mundo desarrollado cuanto más atomizado nos tenga, más fácil nos puede sacar cosas", afirmó.Recordó que la batalla por la integración es una "contienda muy larga", ya que implica un cambio cultural de los latinoamericanos."No podemos dar lo que no tenemos. Somos hijos de naciones feudales que salieron a colonizar, repartieron la tierra con criterio feudal. No es solo la geografía, esta es una construcción de la dependencia económica, que después fue cultural y hasta ideológica. (…) Muchos intelectuales, pensadores, soñadores, utopistas, como yo, han hablado de la integración, pero no hablan los pueblos en la calle, las masas porque no pueden intelectualmente ligar el fenómeno de su interés en una política defensiva de integración. Pero si no hay pueblo, no hay fuerza política", reflexionó.El seminario de la CELAC cuenta con la participación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y los expresidentes Lula Da Silva (Brasil, 2003-2011), José Luis Rodríguez Zapatero (España, 2004-2011), Ernesto Samper (Colombia, 1994-1998) y Vinicio Cerezo (Guatemala, 1986-1991).El evento tendrá tres paneles en los que se abordarán "las diversidades y consensos para la integración", la región como zona de paz, "la integración económica y política en un sistema internacional de crisis" y "el rol de los organismos multilaterales, la sociedad civil y la academia".Este seminario busca ser una "instancia preparatoria" a la reunión presencial de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea que se realizará el 27 de octubre, también en Buenos Aires.

