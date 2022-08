https://sputniknews.lat/20220818/pedro-castillo-denuncia-que-continua-hostigamiento-en-su-contra-de-parte-de-opositores-1129551293.html

Pedro Castillo denuncia que continúa el hostigamiento en su contra de parte de los opositores

"Se quieren bajar (derrocar) a un Gobierno que ha sido elegido democráticamente, un Gobierno que no ha venido a meter las uñas al erario nacional. Sigue el hostigamiento. Hostigamiento judicial, penal, no les importa quebrar a la familia. No les importa dejar a nuestros hijos huérfanos. Se ha diseñado una situación con la finalidad de quebrarnos", indicó el mandatario a través de su cuenta en Twitter.El jefe de Estado denunció en días anteriores que existe un plan "golpista" para sacarlo de la presidencia.Este plan estaría auspiciado, según Castillo, por sectores de la oposición en el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial y sectores de la prensa."Hoy estamos en un escenario político adverso para el país donde hay algunos grupos y personas que no quieren entender que hemos venido a representar al pueblo de un proceso en las urnas", apuntó el presidente.Castillo y personas de su entorno familiar y político cercano enfrentan investigaciones ante la fiscalía por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato.En concreto, el presidente tiene 5 investigaciones fiscales por presunta corrupción y otra por un delito del fuero civil cometido en 2012.

