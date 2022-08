https://sputniknews.lat/20220818/petro-y-el-inexistente-guaido-una-nueva-etapa-en-la-relacion-colombia-venezuela-1129510330.html

Petro y el "inexistente" Guaidó, una nueva etapa en la relación Colombia-Venezuela

BOGOTÁ (Sputnik) — El expreso desconocimiento del presidente colombiano Gustavo Petro hacia el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quién calificó de... 18.08.2022, Sputnik Mundo

américa latina

gustavo petro

juan guaidó

colombia

venezuela

💬 opinión y análisis

Petro "está reconociendo las democracias en el mundo y las legítimas", dijo a Sputnik el senador César Pachón, de la coalición gobernante colombiana Pacto Histórico (izquierda).El legislador señaló que con el definido respaldo de Petro al Gobierno de Maduro (al que desconocía su antecesor, Iván Duque), permitirá un fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas con Venezuela, particularmente del comercio, que estuvo frenado en los últimos diez años.En una entrevista con la revista Semana, el nuevo presidente colombiano afirmó que Guaidó, quien se autoproclamó "presidente interino" de Venezuela en 2019 y fue reconocido por EEUU y decenas de otros países, es en realidad un mandatario "inexistente"."Es como en la metáfora de la caverna de Platón. "Miren cómo estas sombras se mueven"; pero son irreales, inexistentes", dijo Petro en la entrevista.Al ser consultado respecto a si Guaidó es un presidente inexistente, afirmó: "Sí, claro. No tiene control en Venezuela".Maduro había roto en 2019 las relaciones con Bogotá y ordenado el cierre de las fronteras con Colombia luego de que la administración de Duque (2018-2022) colaborara con Guaidó en un plan para ingresar a territorio venezolano un paquete de "ayuda humanitaria".El plan generó incidentes en la frontera y Maduro aseguró que se trataba en realidad de un intento de "invasión".ObstáculosEntre tanto, el analista político, profesor de la Universidad local Javeriana y socio fundador de la firma M&P Abogados, Rodrigo Pombo, dijo a Sputnik que no reconocer el mandato de Guaidó generará obstáculos diplomáticos para la relación entre los dos países.Además, el desconocimiento a Guaidó y el reconocimiento a Maduro envía un mensaje negativo a los inmigrantes venezolanos distribuidos por Latinoamérica, especialmente a los cerca de dos millones que hoy viven en Colombia, explicó."Es darles un espaldarazo a las víctimas de Venezuela, a los más de seis millones de inmigrantes y a la oposición. Esos venezolanos salieron de su país porque allí no tenían una calidad de vida adecuada", puntualizó Pombo.Desde su posesión como presidente de Colombia, el pasado 7 de agosto, Gustavo Petro aseguró que una de sus políticas será la del restablecimiento total de las relaciones políticas y económicas con Venezuela, a través de la apertura gradual de la frontera entre el departamento Norte de Santander (noreste de Colombia) y el de Táchira (noroeste de Venezuela).Este 18 de agosto, el Ministerio de Comercio de Colombia entregará un balance de los resultados de los primeros doce días de reactivación en la frontera para conocer detalles de los beneficios económicos que han tenido los comerciantes de la zona.Más allá de las diferentes visiones y expectativas, parece claro que comienza una nueva etapa en el relacionamiento de ambos países.

colombia

venezuela

