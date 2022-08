Samper: América Latina no se comporta como bloque y está desintegrada

"Va cambiar el sistema multilateral, el del futuro no va a ser con los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, sino que tendrá que ser más dinámico, conformado por bloques. Estará el bloque europeo, asiático, africano, pero hoy no podría estar el latinoamericano, porque no nos estamos comportando como bloque. Nunca había sido tan importante la integración y nunca habíamos estado tan desintegrados", afirmó Samper durante el seminario "Unidad en la Diversidad", organizado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).