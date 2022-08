https://sputniknews.lat/20220818/zelenski-irrumpe-a-latinoamerica-por-la-ventana-1129538533.html

Zelenski irrumpe en Latinoamérica por la ventana

Una oportunidad que aprovechó para volver a bombardear a sus habitantes con la propaganda antirrusa."Para nosotros es importante que América Latina sepa la verdad", dijo Zelenski al pasar inmediatamente a mentir. En particular, calificó como "ocupación" la reunificación de Crimea con Rusia, una decisión soberana de los habitantes de la península que votaron a favor de reintegrarse al gigante euroasiático ante las atrocidades de los golpistas que tomaron el poder en Kiev en 2014. Además, atribuyó a Rusia los miles de muertos, entre ellos niños, asesinados en Donbás en bombardeos del régimen de Kiev.Durante su intervención, Zelenski se esforzó al máximo para ocultar que Rusia intervino en el conflicto de Ucrania a petición de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, cuyas autoridades solicitaron ayuda a Moscú frente a la ofensiva a gran escala comenzada en febrero de este año por las fuerzas ucranianas en violación de los acuerdos de Minsk, unos documentos que obligaban al régimen de Kiev a sentarse a negociar con Donbás en vez de proseguir con el genocidio iniciado en 2014. Tampoco mencionó que Rusia se vio obligada a reaccionar ante el avance de la Ucrania a la OTAN, creándose riesgos inaceptables para la seguridad nacional del gigante euroasiático. Un avance que, además, violaba principios como el de seguridad indivisible, plasmado en los tratados de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que prohíbe a los países miembros fortalecer su seguridad a expensas de la seguridad de otros Estados.La versión ofrecida por Zelenski a la audiencia chilena era que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó la "invasión" para acapararse del territorio del país vecino y satisfacer su ansiedad por "matar ucranianos por ser ucranianos".Además, Zelenski no dejaba de exigir disculpas a Rusia por haber comenzado la operación militar especial destinada a frenar el genocidio en Donbás, enjuiciar a los neonazis que lo ejecutaron durante ocho años, como así también desmilitarizar a una Ucrania que se ofreció como un punto de lanza de la OTAN en la estrategia militar firmada por Zelenski en 2021. Tampoco se disculpó ante los ucranianos por usar a sus compatriotas como escudos humanos, tal y como denunció recientemente Amnistía Internacional, en cuyo informe se constata que las fuerzas ucranianas "ponen en peligro a los civiles y violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas, convirtiendo a la ciudadanía en objetivos militares".Exigiendo armamento a Occidente, un armamento que provoca cada vez más destrucciones en Ucrania y su cada vez mayor endeudamiento, Zelenski invitó a Latinoamérica a participar en la reconstrucción del país, así como en el financiamiento de su régimen, listo para cumplir el objetivo establecido por sus patrocinadores occidentales: luchar hasta con el último ucraniano.Asimismo, Zelenski exigió a Latinoamérica dejar de comerciar con Rusia, así como impedir la entrada de sus turistas. "Así, los rusos van a empezar a tratar de entender qué sucedió y presionarán a su Gobierno. Su sociedad tiene que influir en su Gobierno, no hay otro camino que los pueda detener", argumentó.Zelenski tampoco dudó en proclamarse "amigo verdadero" de los periodistas que vengan a su país, omitiendo el hecho de que todas las voces alternativas en Ucrania terminan siendo censuradas o asesinadas, algo que ocurre también en el campo político, donde la oposición ya no existe.

