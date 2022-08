https://sputniknews.lat/20220819/america-latina-la-unidad-continental-es-un-destino-comun-1129589559.html

América Latina: la unidad continental es un destino común

América Latina: la unidad continental es un destino común

19.08.2022

América Latina: La unidad continental es un destino común En el marco de la diplomatura que ofrece el Observatorio del Sur Global sobre "Soberanía Integración Regional en el Siglo XXI", la investigadora Mariana Vázquez dialogó con GPS Internacional para analizar las perspectivas en torno a los nuevos tiempos políticos en América Latina.

En conjunto con la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina, el Observatorio del Sur Global ofrecerá entre los meses de setiembre y diciembre una diplomatura universitaria que se enfocará en cuestiones relativas a la soberanía y la integración regional. A partir de una perspectiva histórica y latinoamericana, el curso se plantea reflexionar sobre los actuales contextos. Al respecto, "la unidad continental es una condición para el desarrollo y una independencia real", indicó Vázquez.Para los países de América Latina, la integración implica mayor autonomía política a nivel internacional, "por lo que nos parece inconcebible tener mayores márgenes de soberanía si no lo hacemos conjuntamente", sostuvo. Asimismo, "la unidad implica poder garantizar una democracia sustantiva, porque si tenemos países condicionados por una inserción internacional dependiente y periférica, vamos a tener mayor inestabilidad política y una población viviendo en condiciones indeseables", expresó.Los procesos de integración enfrentan grandes retos en la actualidadEn este marco, "la etapa reciente de los Gobiernos conservadores en lo político y liberales en lo económico desmantelaron bastante las construcciones ligadas a todo proceso de integración en la región", lamentó. Con sus 30 años, "el Mercosur sobrevive, aunque crisis tras crisis tiene serios problemas que tiene que encarar y resolver", dijo. Sin embargo, "eso no quita la relevancia estratégica del proceso de integración, ya que es el sendero más deseable para nuestros países", concluyó la investigadora.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista Juan Pablo de María, con quien dialogamos sobre la controversia entre Argentina y Venezuela con motivo de la retención en Buenos Aires de un avión procedente del país caribeño.Juez argentino autorizó pedido de EEUU para incautar avión venezolanoUn grupo de diputados y trabajadores venezolanos entregó un documento al embajador de Argentina en Caracas, Oscar Laborde, para exigir la devolución del avión de este país caribeño retenido en Buenos Aires, informó el ministro de Transporte, Ramón Velásquez. Este es un hecho que cobró trascendencia en Argentina, "particularmente por sectores opositores al Gobierno que montan un teatro de operaciones, confundiendo a la población en general de que Venezuela es un país peligroso", sostuvo De María.En este sentido, "todavía no hay ninguna prueba de que este avión haya estado cargado de terroristas que venían a cometer algún atentado en el país, por lo que no sé por qué están demorando tanto para devolver este avión a quien corresponde", indicó. Por tanto, "lo que ocurre es más circo que otra cosa", enfatizó. Sin embargo, "este hecho ha generado ciertas rispideces, porque el Gobierno argentino no tiene una postura definida al respecto", concluyó el analista argentino.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó con el abordaje sobre las perspectivas de los modelos de desarrollo sostenible en América Latina.Homenaje a Dino Gastón CiarloEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico uruguayo Walter Bordoni, con quien dialogamos sobre el espectáculo 50.25 – Celebrando a Dino, el cual se realizará el próximo 11 de setiembre en el Teatro Solis de Montevideo.

