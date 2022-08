https://sputniknews.lat/20220819/belgrado-denuncia-que-pristina-quiere-obligar-a-los-serbios-a-salir-cada-90-dias-de-kosovo-1129575498.html

Belgrado denuncia que Pristina quiere obligar a los serbios a salir cada 90 días de Kosovo

Belgrado denuncia que Pristina quiere obligar a los serbios a salir cada 90 días de Kosovo

Petkovic subrayó que "eso es absolutamente inaceptable y demuestra que no se trata de ninguna libertad de desplazamiento"."El objetivo es sencillo y bien conocido, es la intención de Albin Kurti y de Pristina de borrar a los serbios, borrar la presencia del Estado serbio y de sus organismos y documentos en Kosovo y Metohija", dijo.El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y el "premier" kosovar conversaron en Belgrado el 18 de agosto, en vísperas de esa reunión Vucic habló con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrel, tras lo cual escribió en redes sociales que espera "hallar una solución", aunque cree poco en eso.Junto con Borrel en la reunión participaron Miroslav Lajcak, enviado especial de la UE para el diálogo entre Belgrado y Pristina, y el representante de EEUU en los Balcanes Occidentales, Gabriel Escobar.Al término de esa cita Borrel comunicó que Vucic y Kurti no llegaron a un acuerdo, pero aceptaron proseguir el debate en los próximos días.Este 19 de agosto se esperaba un llamamiento del presidente Vucic a los ciudadanos de Seria, pero Petkovic comunicó que se pospone al 21 de agosto.Vucic fijó el 18 de agosto desde Bruselas una reunión con los representantes de los serbios de Kosovo y Metohija para las 11.00 (09.00 GMT) del domingo, invitando a participar a todos los representantes políticos e institucionales de los serbios kosovares, a los dirigentes del partido Lista Serbia, a los jefes de los municipios y distritos y a los directores de hospitales.El 17 de agosto Vucic y Kurti sostuvieron una conversación con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante la cual el líder serbio volvió a confirmar la neutralidad militar de su país y destacar la importancia de la presencia del contingente KFOR en Kosovo, mientras que Kurti expresó agradecimiento por la ayuda en la edificación y el adiestramiento de sus fuerzas militares kosovares según estándares de la Alianza Atlántica.El pasado 31 de julio, en el norte de Kosovo, aumentaron drásticamente las tensiones, después de que las autoridades de la provincia separatista anunciaran la prohibición de los documentos de identidad y las matrículas serbias a partir del 1 de agosto.Pristina justificó la medida, afirmando que era simétrica a las restricciones de Belgrado, el cual no reconoce a Kosovo como Estado independiente, obliga a cambiar las matrículas kosovares y otorga documentos de identidad temporales a los portadores de papeles emitidos en la autoproclamada república.El 1 de agosto, las autoridades kosovares dieron marcha atrás tras sostener reuniones con los representantes de Estados Unidos y la UE, y pospusieron la medida restrictiva hasta el 1 de septiembre.Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.Serbia, que busca acercarse a la Unión Europea, entabló en 2011 negociaciones para normalizar las relaciones con Kosovo con la mediación de Bruselas.

