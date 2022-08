https://sputniknews.lat/20220819/beneficio-mutuo-los-intereses-de-la-ue-en-las-negociaciones-del-acuerdo-de-mercosur-1129586931.html

¿Beneficio mutuo? Los intereses de la UE en las negociaciones del acuerdo de Mercosur

Un experto consultado por Sputnik advierte que un posible avance en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) solo será beneficioso para los... 19.08.2022, Sputnik Mundo

Mercosur: triunfos y fracasos a tres décadas de su existencia A pesar de una historia con momentos altos como el aumento del comercio a la interna del Mercado Común, la falta de acuerdos sobre el arancel externo común o las diferentes perspectivas sobre la inserción internacional de los miembros dejan ver los desafíos que le queda por sortear.

La crisis de las cadenas alimentarias mundiales podría provocar un nuevo acercamiento entre la UE y el Mercosur. En medio del conflicto en Ucrania y los bloqueos comerciales a Rusia, los representantes europeos han retomado las conversaciones con Brasil para avanzar en las negociaciones del acuerdo económico entre los bloques.Según dos fuentes citadas por Reuters, la reanudación de las conversaciones después de una serie de obstáculos es vista por el Gobierno brasileño como una señal de un cambio en las perspectivas mundiales, que habría aumentado el poder de Brasil en las negociaciones.Está previsto celebrar una nueva reunión antes de finales de septiembre, su objetivo será elaborar un calendario de reuniones, informó el medio.Para Fabio Sobral, profesor de la Universidad Federal de Ceará (UFC), el mundo vive un avance del proteccionismo económico desde la crisis de 2008.Después de un periodo de alianzas globales, desde entonces solo se ha producido un gran acuerdo: la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), un acuerdo de libre comercio para Asia y Oceanía en el que participan China, Japón, Corea del Sur y Australia."En general, los otros acuerdos se han restringido o están siendo país a país", dijo Sobral a Sputnik.Según el especialista, paralelamente al proteccionismo mundial, los miembros del Mercosur se han ido desindustrializando y tienen una estructura cada vez menos competitiva con los productos europeos.Por eso dice que si el acuerdo se aplica, los productos del Mercosur no podrán competir "tan ferozmente" con los productos europeos."La UE se beneficia de una relación más estrecha con Mercosur al obtener ventajas en la exportación de bienes industriales, compitiendo en mejores condiciones, incluso con los productos manufacturados chinos", afirmó.Los últimos años Rusia y China lograron avances económicos y diplomáticos en América Latina que han causado preocupación en la UE. La última reunión del G7 puso de manifiesto las intenciones del grupo de países occidentales de volver a comprometerse con el continente americano. En respuesta a las inversiones de China y Rusia, el G7 anunció su intención de movilizar 600.000 millones de dólares en proyectos globales, principalmente para América Latina y África.A pesar del interés suramericano en recibir inversiones extranjeras, Sobral afirmó en el ejemplo de Brasil, que una unidad con la UE "sería la profundización de un proceso ya negativo para el país", que sufre la reducción de la importancia de la industria en el producto interior bruto (PIB)."La entrada de competidores externos supondría una aceleración o profundización de este proceso. No tenemos una política de recuperación de la capacidad industrial, de protección de las universidades, de la capacidad de investigación en diversos sectores", puntualizó.Agregó que Brasil se limita cada vez más a los productos primarios, con la exportación de mineral, hierro y petróleo sin refinar, por ejemplo.¿Preocupación medioambiental?Los políticos europeos argumentan que las preocupaciones medioambientales justifican su oposición a la ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur. Según Sobral, aunque se trata de un tema "sensible" para el "público votante" en Europa, las grandes empresas europeas viven "contradicciones internas muy fuertes".El experto destacó que estas empresas son beneficiarias de la deforestación, ya que son "en gran medida" empresas de fondos de inversión, con participación de capital europeo. El profesor señaló que estas empresas se benefician de la explotación depredadora, con la importación de carne impulsada por la deforestación para la cría de ganado, por ejemplo.

