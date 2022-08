https://sputniknews.lat/20220819/documentos-desclasificados-de-eeuu-podran-comprobar-que-detencion-de-alex-saab-fue-ilegal-1129585968.html

Documentos desclasificados de EEUU podrán comprobar que detención de Alex Saab fue ilegal

El diplomático Alex Saab, podría quedar en libertad gracias a una ley que obliga a EEUU a desclasificar documentos que comprobarían que su detención fue... 19.08.2022, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

eeuu

alex saab

extradición de alex saab a eeuu

justicia

nicolás maduro

joe biden

La 'ley Brady' estadounidense podría ser la clave para que la Justicia estadounidense deje en libertad al diplomático venezolano Alex Saab, detenido ilegalmente desde junio de 2020, primero en Cabo Verde y luego en EEUU. La defensa del venezolano presentó un recurso que, en función de esa ley, obliga a los departamentos de Estado y de Justicia a desclasificar todos los documentos que tenga sobre el venezolano.El integrante del grupo Free Alex Saab, Roi López, explicó a Sputnik que la norma conocida 'Brady' —surgida del caso Brady vs Maryland de 1963— obliga a EEUU a incorporar al juicio toda la documentación que tenga en su poder que pueda influir en la culpabilidad o inocencia del acusado.En este caso, explicó el venezolano, el Departamento de Estado se ve obligado a aportar "todos los documentos de las distintas agencias de Gobierno como comunicaciones o faxes en donde se compruebe que EEUU sabía que Alex Saab, tenía inmunidad diplomática" al momento de ser detenido en Cabo Verde el 13 de junio de 2020, cuando hacía escala en tránsito hacia la República Islámica de Irán.Saab, de nacionalidad colombiana, es un empresario que se desempeña para el Gobierno venezolano como intermediario ante los gobiernos de Rusia e Irán y que fuera designado por Nicolás Maduro para gestionar la adquisición de alimentos, medicinas y repuestos para Venezuela, en el marco del bloqueo comercial impuesto por EEUU.López indicó que la defensa de Saab tiene "bastantes indicios" de que las agencias de EEUU tienen documentos que comprueban que EEUU conocía el carácter de funcionario diplomático de Saab al momento de su detención.El venezolano contó que la propia Fiscalía del caso, ante el pedido de la defensa de Saab, solicitó la participación de un "experto en documentos clasificados", lo que hace pensar a su defensa que entre los documentos que deberían presentarse hay "documentos clasificados que mencionan a Alex Saab, entre los que podría haber comunicaciones con el Gobierno de Cabo Verde.López y el grupo de apoyo a Saab confían en el trabajo de la defensa del diplomático, encabezada desde comienzos de 2022 por el abogado estadounidense Neil Schuster. De todos modos, remarcó el venezolano, no pierden de vista de que se trata de "un juicio político" contra Saab en el marco de los intentos por castigar al Gobierno de Nicolás Maduro."Como seres políticos entendemos que probablemente este caso se resuelva con una decisión política", comentó López.En ese sentido, los integrantes del movimiento Free Alex Saab no descartan que, en algún momento, EEUU intente apelar a un "canje de prisioneros". López recordó que en Venezuela hay prisioneros estadounidenses como Matthew Heath, detenido en 2020 por delitos de terrorismo, o los seis directivos de la empresa Citgo, acusados de delitos económicos contra la filial de PVDSA en EEUU.López remarcó que, a diferencia de Alex Saab en EEUU, los detenidos estadounidenses en Venezuela sí pueden tener visitas de funcionarios consulares o hacer videollamadas con sus familias.El integrante del movimiento Free Alex Saab apuntó que "es probable" que en algún momento el Gobierno de Joe Biden intente entablar negociaciones con el Gobierno de Venezuela para liberar a esos detenidos. En ese caso, consideró López, podría llegar a darse un "canje" de prisioneros que permita la liberación de Saab.Ahora bien, López señaló como dentro de EEUU existen intentos de "sabotaje" a estas intenciones de diálogo que parecen surgir desde el propio Gobierno de Biden. En esa línea puso como ejemplo al secuestro del avión venezolano de Emtrasur en Buenos Aires a partir de un pedido de la Justicia estadounidense.Según López, existen sectores en el Departamento de Justicia de EEUU que, "con posturas más cercanas al Partido Republicano o de Donald Trump, tratan de sabotear cualquier posible acercamiento entre el Gobierno de Biden y el de Maduro".

venezuela

eeuu

2022

Noticias

venezuela, eeuu, alex saab, extradición de alex saab a eeuu, justicia, nicolás maduro, joe biden