El FMI augura a Oriente Medio mayores ingresos por la venta de petróleo

MOSCÚ (Sputnik) — Los países de Oriente Medio obtendrán hasta 2026 1,3 billones de dólares adicionales por ingresos petroleros, informó el director del Fondo... 19.08.2022

Según dijo al periódico Financial Times, la región, en particular, los Estados del golfo Pérsico "verán ingresos petroleros acumulativos adicionales de 1,3 billones de dólares hasta 2026" por el aumento de precios de energía.Mientras el resto del mundo se enfrenta a inflación y temores de recesión ante la situación geopolítica inestable, continuó, las monarquías del Golfo se ven reforzadas por los precios de energía elevados.Azour señaló que es importante que usen estas ganancias inesperadas para invertir en su futuro, en particular, para incrementar su productividad nacional y prepararse para la transición energética global.Recordó que la economía de los Estados de Golfo tradicionalmente depende de los precios del petróleo y a los auges a menudo les siguen caídas.

