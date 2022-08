https://sputniknews.lat/20220819/escandalo-en-australia-revelan-que-el-ex-primer-ministro-ocupo-cinco-cargos-en-secreto-1129588016.html

Escándalo en Australia: revelan que el ex primer ministro ocupó cinco cargos en secreto

El ex primer ministro de Australia, Scott Morrison, está envuelto en uno de los mayores escándalos políticos de dicho país tras revelarse que ocupó, de manera... 19.08.2022, Sputnik Mundo

Parte de la revelación se hizo en el libro Plagued de Simon Benson en el cual se exponen varias críticas a la gestión del ex primer ministro australiano durante la pandemia de COVID-19.El libro señala que Morrison decidió convertirse en un ministro de salud como una "solución elegante" para tener un mejor control de la crisis sanitaria. Bajo la misma lógica, el ex primer ministro decidió hacerse cargo del Ministerio de Finanzas.Tras revelarse esto y causar la indignación de la opinión pública australiana, Morrison se vio obligado a dar una respuesta, pero esto solo agravaría más las cosas ya que terminaría reconociendo que no solo fueron dos ministerios los que ocupó, sino cinco.En total, los ministerios que manejó de manera secreta, incluso sin avisarle a los titulares de las dependencias, fueron: Salud, Finanzas, Industria, Ciencia, Energía y Recursos, el Ministerio del Interior y el del Tesoro.Según la revelación periodística, Scott Morrsion tomó protesta a estos cargos con el aval del gobernador de Australia y representante de la corona británica, David Hurley, quien tampoco informó a la población lo sucedido.Ante los señalamientos, Morrison insistió en que se trató de una estrategia para tener un mayor control de la pandemia de COVID-19, pero ofreció una disculpa a los ministros con los que compartió cargo.En sus diversos posicionamientos, Morrison no ha explicado con precisión por qué decidió asumir los cargos secretamente.Por su parte, el actual primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó el hecho como "un daño sin precedentes a la democracia".

