La colombiana Daniela Angulo, de 27 años, se autodenomina "la hija del viche". Gracias a su emprendimiento familiar y el apoyo de sus padres, logró titularse y amplificar las creencias de sus ancestros.

2022-08-19T22:10+0000

2022-08-19T22:10+0000

2022-08-19T22:10+0000

Gracias a bebida ancestral pagó sus estudios universitarios y mantiene vivas sus tradiciones La colombiana Daniela Angulo, de 27 años, se autodenomina "la hija del viche". Gracias a su emprendimiento familiar y el apoyo de sus padres, logró titularse y amplificar las creencias de sus ancestros.

Puede ser difícil contactar a Daniela. Las reuniones con clientes ocupan toda su mañana, y la tarde es para la universidad. Ella disfruta cada minuto de su atareada agenda y del contacto con sus clientes, donde abre un abanico de historias acerca de sus ancestros y la cultura afro del pacífico.Daniela vive en la ciudad colombiana de Cali, pero su familia es de Guapi, departamento del Cauca. Por eso se define como "caleña con corazón guapireño". A sus 27 años posee su primer título universitario (psicóloga) pero sigue estudiando. Además, dirige el emprendimiento "Herencia Guapireña", de donde viene su historia y su apodo.Todo comenzó cuando era pequeña. La ciudad es "muy rumbera", indicó la entrevistada. Por eso, al ver la cantidad de botellas de vidrio que quedaban en la calle, en las zonas donde se realizan fiestas y bailes, decidió darles una utilidad.Salían junto con el sol, en la madrugada, las recolectaban y ya en su casa las esterilizaban. Luego colocaban el viche que elaboraba su abuelo y lo enviaba desde Guapicauca.En el año 2012, el Festival de Música y Gastronomía del Pacífico Petronio Álvarez les brindó la oportunidad de conocer nuevos horizontes y contactarse con más clientes. Años después, este trabajo les permite tener su propio local en el centro comercial Palmetto Plaza de Cali, así como su tienda on line con distribución a todo el país.El arrechón es un derivado del viche. La bebida es un "destilado del guarapo [jugo] de caña, que nace en territorios del Pacífico como [los departamentos de] Cauca, Chocó y Nariño. (...) Se saca su jugo y se destila sacando ese bien preciado, que hace parte de la medicina tradicional de los pueblos", explicó la entrevistada."Cuando uno nace le dan el viche. Parteras ayudan el parto con el viche, y en la muerte nos despedimos de nuestros familiares y amigos tomando esta bebida. Herencia Guapireña se ha encargado de continuar los saberes, llevar a que en los territorios continuemos con la tradición y llevar nuestra historia a muchos sitios", agregó.En 2021 esta bebida fue declarada “patrimonio ancestral y cultural” de Colombia, lo que permitió también un impulso económico a su actividad, pues de esta forma las comunidades pueden exigir medidas al gobierno, para garantizar actividades en torno al producto y sus derivados.Daniela es la mayor de tres hermanos, le siguen Brian de 20 años y Darwin de 10. Ella se considera afortunada por tener a su familia pues la han apoyado en todos sus sueños.“Tengo la fortuna de haber nacido en una familia maravillosa, que me apoya en cada uno de los sueños que he tenido. Decir que una joven como yo que viene del distrito de Agua Blanca pudiera pagarse universidad, no era tan alcanzable. Porque una persona que vive en un estrato bajo, decir que va a pagar una Universidad de 4.000.000 de pesos [colombianos, equivalente a unos 900 dólares], no es algo que sea viable”, relató DanielaHaber logrado un título de grado fue muy emotivo para toda la familia pues tanto ella como sus padres, siempre estaban con una botella de ‘arrechón’ a donde iban, para ofrecerlo y así obtener recursos para pagar sus estudios.“Fue la experiencia más hermosa. Decir lo logramos, lo logramos porque lo hicimos en familia. Decir que soy la primera en mi núcleo familiar que tengo el título de profesional, y espero que mis hermanos y muchos jóvenes también lo puedan lograr”, dijo al recordar el día en que obtuvo su diploma“Para mí es como dar un paso adelante, sin embargo no es el fin. Hay que seguir formándonos, estudiando, creciendo, porque si algo me ha caracterizado, es que yo no me se quedar quieta”, agregó, entre risas admitiendo su proactividad.Mientras tanto sus abuelos, Esperanza y José de 82 años, contemplan y comparten con ella sus logros, felices de ver cómo sus tradiciones luego de resistir un viaje desde su originaria África, la censura y sobrevivir a ser ilegal décadas atrás, se mantendrán vivas hoy de forma legal, como un patrimonio nacional y a través de sus descendientes.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

