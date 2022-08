https://sputniknews.lat/20220819/los-presidentes-de-mexico-y-argentina-apoyan-a-lula-da-silva-con-miras-a-elecciones-de-brasil-1129556103.html

Los presidentes de México y Argentina apoyan a Lula da Silva con miras a elecciones de Brasil

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Argentina, Alberto Fernández, le brindaron su apoyo al expresidente Lula... 19.08.2022, Sputnik Mundo

Por su parte, Fernández aseguró que hace unos días recibió una carta del presidente de México en la que le pedía que también expresara su apoyo a Lula."Recibí una carta de Andrés Manuel en la que me decía: Sé que te ha visitado mi amigo Lula así que te pido el esfuerzo de ayudar a Lula. Cuando vi eso, dije en qué problema estoy. Lo que ha dicho de Andrés Manuel es exactamente lo que yo pienso", agregó.Por su parte, el presidente mexicano consideró que nunca ha declarado en contra del presidente brasileño Jair Bolsonaro, pero aseguró que Da Silva va a ser una "bendición para el pueblo"."Yo nunca he declarado en contra de Bolsonaro. Él tampoco lo ha hecho. La política es el equilibrio entre la razón y la pasión. Soy del trópico de México, ahí se desbordan las pasiones. Los verdes se amotinan, los ríos se salen del cause y con el calor brota la ruda y dije cuando estuvo lula en México que él va a ser como una bendición para el pueblo de Brasil y la verdad lo creo", agregó.Da Silva sigue liderando las intenciones de voto de los brasileños, pero Bolsonaro avanzó tres puntos en las últimas semanas, según una encuesta divulgada el jueves por el instituto de opinión Datafolha.Las elecciones de Brasil se realizarán el 2 de octubre.

