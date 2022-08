https://sputniknews.lat/20220819/mas-cuidado-cuando-se-opina-sobre-otros-paises-argentina-pone-en-su-lugar-al-embajador-de-eeuu-1129589415.html

"Más cuidado cuando se opina sobre otros países": Argentina pone en su lugar al embajador de EEUU

El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley, instó al Gobierno de Alberto Fernández y a la oposición a trabajar en coalición para resolver los... 19.08.2022, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

eeuu

donald trump

alberto fernández

casa rosada

"Con Trump no les está yendo tan bien allá, así que empecemos por casa para armar coaliciones", reviró la funcionaria de la Casa Rosada en una entrevista radiofónica con Radio 10."Es muy fácil opinar sobre otro país, la situación de cada país es cada país y cada uno sabe cómo la maneja, digamos, y tenemos que tener acuerdos sin duda en los grandes temas y buscamos los acuerdos en los grandes temas, los buscamos en el parlamento, los buscamos en el Consejo Económico y Social", criticó Cerruti.También cuestionó por qué no hacen una coalición como la que pide el diplomático Stanley entre militantes del Partido Demócrata y el Partido Republicano."Me parece que hay que tener más cuidado cuando se opina sobre otros países", abundó la funcionaria latinoamericana.El embajador Stanley es un diplomático más, apuntó Cerruti y llamó a no volver a las épocas en que el representante de Estados Unidos dictaba línea.Durante la reunión del Consejo de las Américas, celebrada el jueves 18 de agosto en Buenos Aires, Stanley recomendó a los políticos argentinos colaborar más allá de ideologías para salvar al país, en vez de esperar a las elecciones de 2023.Además, el representante de Washington en el país latinoamericano dijo que le gustaría que Argentina y Estados Unidos ofrecieran a las autoridades europeas abasto ante su demanda de alimentos.

argentina

eeuu

2022

argentina, eeuu, donald trump, alberto fernández, casa rosada